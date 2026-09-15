Massafra, Giochi del Mediterraneo: scoppia la polemica sui fondi

di Angelo Nasuto

Putignano, ex assessore ai lavori pubblici in un video: “Vengono presentati gli interventi riguardanti il Palazzetto, lo Stadio Italia e il Campo B e vengono ringraziati il Commissario straordinario Ferrarese, il Comitato organizzatore degli ultimi Giochi, i tecnici e gli uffici comunali.Manca però qualsiasi riferimento al lavoro svolto dalla precedente amministrazione, grazie a cui quei finanziamenti furono intercettati e ottenuti”

Giochi del Mediterraneo di Taranto, conclusi di recente, il capogruppo consiliare DC con Rotondi Domenico Putignano interviene dopo la pubblicazione del video dell’amministrazione, ponendo una sua precisazione: “i 4,15 milioni destinati al Palazzetto e allo Stadio Italia erano già stati ottenuti durante l’Amministrazione Quarto. Gli atti comunali parlano chiaro”. Scoppia la polemica dopo un video diffuso dall’attuale compagine governativa sull’arrivo di un finanziamento per gli impianti sportivi di Massafra, che coinvolge l’ex assessore ai Lavori Pubblici e ora consigliere comunale di opposizione Domenico Putignano.



Il quale afferma che è corretto informare i cittadini sugli interventi in corso, ma è altrettanto corretto ricostruire con precisione il percorso amministrativo che ha consentito di realizzarli. “Nel video – sottolinea Putignano – vengono presentati gli interventi riguardanti il Palazzetto, lo Stadio Italia e il Campo B e vengono ringraziati il Commissario straordinario Ferrarese, il Comitato organizzatore degli ultimi Giochi, i tecnici e gli uffici comunali. Manca però qualsiasi riferimento al lavoro svolto dalla precedente amministrazione, grazie a cui quei finanziamenti furono intercettati e ottenuti”.

A ricostruire con precisione la vicenda per l’esponente Dc è la stessa documentazione ufficiale del Comune di Massafra. Perché già nel settembre 2022 il palazzetto era stato individuato tra gli impianti interessati dagli interventi e dopo l’allora sindaco Fabrizio Quarto sottoscriveva con il Commissario straordinario la convenzione relativa al progetto di completamento dello Stadio Italia.

Ci fu proprio il comunicato istituzionale pubblicato quello stesso giorno dal Comune, in cui erano indicati i finanziamenti (2 milioni di euro per il Palazzetto e 2 milioni e 150 mila euro per lo Stadio Italia, tra tribune, sostituzione delle torri faro e rifacimento del Campo B). “Sono atti pubblici, con date e importi verificabili – prosegue Putignano – e non intendiamo togliere nulla a chi oggi sta gestendo la fase realizzativa degli interventi. Ma amministrare significa anche avere rispetto della continuità istituzionale.



Il capogruppo richiama l’attenzione sullo stato attuale degli impianti, dove Putignano sostiene che la comunicazione non può sostituire il confronto sul merito. E vuole chiarimenti circa lo stato complessivo degli interventi e i tempi, dopo la diffusione di dette immagini. Ultima menzione sulla situazione del calcio massafrese dopo il fallimento della squadra di calcio locale, il cui titolo sportivo è stato acquisito a Grottaglie: “mentre vengono celebrati gli investimenti sull’impiantistica – conclude – Massafra deve interrogarsi sulla situazione concreta dello sport cittadino e sulla perdita della propria principale realtà calcistica. Non chiediamo troppo se chiediamo semplicemente venga raccontata l’intera storia di tutto e tutti”.