Massafra, il PD celebra la “Festa dell’ Unità”

di Angelo Nasuto

Dal 2 al 4 ottobre si terrà l’ appuntamento politico in Piazza Vittorio Emanuele

Torna a Massafra il tradizionale appuntamento autunnale della politica targata PD con la Festa dell’Unità. Dal 2 al 4 ottobre prossimi andrà dunque in scena la tre giorni di iniziative organizzate dal locale partito di centrosinistra. “Saremo in piazza Vittorio Emanuele – recita il comunicato – con lo scopo tipico della festa di creare un luogo di incontro dibattito e socialità popolare. Perché è necessario tornare a parlare con le persone, faccia a faccia.

Troppo spesso la politica infatti parla delle persone senza fermarsi a parlare con loro. Noi vogliamo invece ascoltare i problemi, le preoccupazioni e le proposte di chi vive ogni giorno questo territorio”. In effetti la Festa dell’Unità da sempre è l’occasione di confronto e dialogo per parlare alle persone, con le persone delle questioni più spinose, focalizzando il nucleo dei problemi e offrendo soluzioni concrete e ragionate. Da spendere in poco tempo.Per questa Festa dell’Unità il PD massafrese ha scelto di coinvolgere rappresentanti politici, sindacali, del mondo dell’informazione e della società civile, perché il partito crede fermamente che il dialogo e il confronto siano fondamentali per costruire risposte concrete al nostro territorio. “Parleremo del futuro della sinistra – si aggiunge nella nota – daremo spazio alla cultura con la presentazione de libro “L’alba di San Nicola” dell’ex Presidente della regione Puglia Michele Emiliano e affronteremo una questione decisiva per il territorio: il futuro di Taranto e dell’ILVA.

Lo faremo con voci ed esperienze diverse, perché su temi così importanti serve un confronto aperto”.Il Presidente del circolo di Massafra, Antonio Azzone, vuole ringraziare chi ha lavorato per l’organizzazione di queste tre serate, rivolgendo l’invito a tutti di venire in piazza Vittorio Emanuele, di partecipare e portate anche le idee dei cittadini. “La Festa de l’Unità – ha concluso il Presidente Azzone – è soprattutto un momento di incontro di aggregazione e soprattutto di confronto, cercando una partecipazione attiva dei cittadini. Perché la politica spesso parla dei problemi delle persone ma, ma non coinvolge le stesse persone”.In un secondo momento nella conferenza stampa di ieri sera è intervenuto il segretario cittadino Lanfranco Rossi, il quale ha ravvisato che sarà importante discutere della situazione della città di Massafra, ritenuta non positiva. “Perché la Tebaide vive numerose questioni rimaste irrisolte – ha ravvisato Rossi – visto che chi governa la città, da cui prendiamo le distanze, non ha la sensibilità di accostarsi con profondità a tali problemi: in primis la sicurezza, spesso trascurata dalla sinistra e lasciata alla controparte politica, la viabilità con strade fatiscenti, la gestione degli immigrati e ancora la disoccupazione, che coinvolge anche i giovani, i quali per trovare lavori stabili devono emigrare in altri comuni”.



