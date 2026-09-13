Massafra, l’ Udc e il “caffè politico” del giovedì

di Angelo Nasuto

Albanese: “…diventa un vero e proprio laboratorio di idee nel quale ragioniamo insieme su proposte e iniziative da sottoporre all’amministrazione, con un obiettivo comune: contribuire a rendere Massafra una città sempre più accogliente, attenta e vicina ai suoi cittadini”

Torna a farsi sentire il gruppo politico dell’UDC Massafra. La sezione del partito massafrese ha vissuto nei mesi scorsi momenti di difficoltà, dopo l’uscita di scena del suo assessore Fernando Lisi, candidatosi nelle liste alle ultime elezioni amministrative. In più anche l’unico consigliere comunale eletto, Carmela Mastrangelo, è virata su un gruppo civico, uscendo di fatto dal partito centrista. Ma negli ultimi giorni la sigla partitica ha ormai consolidato una sua tradizione: quella di ritrovarsi con il gruppo di militanti per il cosiddetto “Caffè Politico”, in programma ogni giovedì.



È stato Alessandro Albanese, già consigliere comunale nella scorsa legislatura, ad annunciare la novità, che consiste in un abituale appuntamento inteso, a volte, come occasione di confronto e di scambio di opinioni. “Altre volte diventa un vero e proprio laboratorio di idee – ha affermato Albanese – nel quale ragioniamo insieme su proposte e iniziative da sottoporre all’amministrazione, con un obiettivo comune: contribuire a rendere Massafra una città sempre più accogliente, attenta e vicina ai suoi cittadini”.

Albanese ci tiene a ricordare che da registrare c’è l’ultimo giovedì, che ha visto tra gli invitati dell’appuntamento proprio il primo cittadino Giancarla Zaccaro: “abbiamo avuto l’onore e il piacere di avere con noi il sindaco che, semmai ce ne fosse stato bisogno, ha dimostrato ancora una volta la sua grande disponibilità all’ascolto e alla condivisione di idee e progetti. Un confronto aperto e concreto – ha aggiunto l’esponente UDC – nel quale la sindaca ha mostrato una capacità di coinvolgimento e una sensibilità politica non comuni: qualità fondamentali per costruire un percorso amministrativo realmente partecipato”.



E allora l’ex consigliere comunale in quota centrista coglie l’occasione per dare un importante conferma, dopo i rivolgimenti politici nella maggioranza e nella Giunta avvenuti nei mesi scorsi: “l’UDC Massafra sostiene il sindaco Giancarla Zaccaro e l’intera amministrazione comunale – ha dichiarato Albanese – con la stessa convinzione del primo giorno. Continuiamo a farlo con le nostre idee, con il confronto e con la volontà di dare, giorno dopo giorno, il nostro contributo alla crescita di Massafra”. Una dichiarazione importante, perché il partito era inserito nella coalizione civica dell’attuale sindaco nella campagna elettorale del 2025. Ora ci chiediamo: ma con l’uscita di fatto dell’UDC dal centro di comando della compagine governativa, in che modo il partito potrà dare il proprio contributo concreto all’amministrazione? Le grandi questioni a Massafra restano irrisolte e urgono soluzioni.