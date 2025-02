Massafra, torna di moda il nome di Fisicaro 

di Angelo Nasuto

Documenti, indiscrezioni, firme da apporre su questa o quella decisione. Il centrodestra massafrese e’ il più grande spettacolo dopo il Big Bang

La vicenda dei contrasti interni alla sezione massafrese di Fratelli d’Italia assume connotati estremamente diversi rispetto a ciò che avevamo raccontato noi nell’articolo di mercoledì scorso. La riunione del partito di cui si è dato contezza ha certamente fruttato il famigerato documento in cui si dichiara nettamente la contrarietà alla decisione di imporre la candidatura a sindaco di un esterno proveniente dalla società civile e cioè Emanuele Fisicaro.

Ma il prima citato documento è stato voluto e firmato non da tutto il partito, come appariva erroneamente nel ‘pezzo’ per informazioni date da fonti di parte e quindi inesatte, ma da alcuni suoi esponenti, che rappresentano per via numerica solo una parte minoritaria del partito. Se infatti tra i firmatari si contano soltanto quattordici nomi del raggruppamento partitico dell’ex fiamma tricolore, su oltre trenta iscritti, allora ciò che è stato deliberato nel documento non rileva il pensiero di tutto il partito, anzi. Una parte considerevole di militanti ha dichiarato che la candidatura di Fisicaro è assolutamente gradita e degna di essere sostenuta sia nel metodo che nel merito.

L’ultima precisazione è d’obbligo visto che i firmatari contrari alla decisione di presentare l’ex ufficiale della Guardia di Finanza, ora docente universitario, imposta dalle segreterie provinciali e regionali, hanno chiarito che la propria avversione non è verso la persona, ma è motivata per il metodo, quello dell’imposizione dall’alto per un esterno ai partiti.

Ad avvalorare invece la stabilità dell’accordo preso su tale candidatura, occorre ricordare che anche le segreterie locali massafresi degli altri partiti della coalizione, Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, hanno appoggiato e ancora al momento sostengono la decisione di non puntare su di un nome interno ai partiti, proponendo una figura professionalmente valida e per questo prorompente in un ambito, quello politico, troppo spesso circondato da formalismi e tecnicismi inutili.

La situazione non certo depone a favore di Fratelli d’Italia a conferma dei contrasti interni, ma di certo questo clima non corrisponde al caos indicato nel titolo. Invece ci sembra chiara la volontà di una parte degli eredi di Almirante di condizionare le scelte di tutto il partito e dell’intera coalizione in vista dell’importante appuntamento elettorale che riguarda la città di Massafra.

Il clima infuocato si alimenta anche dalle accuse di alcuni esponenti, rivolta a firmatari del documento, di aver portato in sezione novelli iscritti per far aumentare i sostenitori della mozione di sfiducia e le conseguenti firme. Ora resta da capire quali forze occulte, che abilmente si stanno nascondendo nel sottobosco politico massafrese, stiano orientando le azioni di questa minoranza, la quale ha pronta la soluzione per staccarsi dalle destre e convergere al centro, verso una coalizione dei moderati, come abbiamo già indicato noi in un precedente articolo.