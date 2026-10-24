Mense scolastiche, interviene anche il PSI Taranto

I socialisti tarantini nella nota stampa pungolano l’Ente civico: “Privatizzare non è riformare. Giù le mani dai Servizi Pubblici Locali!”

Il Partito Socialista Italiano – Comitato cittadino di Taranto, attraverso Avanti PSI, esprime forte preoccupazione per la gestione dei servizi pubblici locali da parte dell’amministrazione comunale, contestando quella che definisce una progressiva rinuncia alla valorizzazione del patrimonio pubblico in favore del privato. Secondo i socialisti tarantini, di fronte alle difficoltà gestionali e di bilancio delle società partecipate, l’amministrazione starebbe scegliendo la strada della privatizzazione e dell’esternalizzazione, anziché puntare sul risanamento, sulla riorganizzazione e sul rilancio delle risorse pubbliche.

Una strategia giudicata miope e potenzialmente dannosa per la comunità, perché, sostengono, rischierebbe di consegnare servizi essenziali e impianti di proprietà pubblica alle logiche del profitto privato, ridimensionando il ruolo sociale del Comune. Le preoccupazioni riguardano anche le ricadute occupazionali e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Per il PSI, i processi di privatizzazione e di esternalizzazione potrebbero compromettere le tutele dei lavoratori, favorendo precarietà e incertezza occupazionale. Allo stesso tempo, i Socialisti mettono in guardia dal rischio che tali operazioni non si traducano in un miglioramento delle prestazioni o in una riduzione delle tariffe, ma possano determinare un aumento dei costi per le famiglie e un ridimensionamento dei servizi meno redditizi.

Per il partito, la risposta alle criticità delle partecipate non può essere la dismissione del patrimonio pubblico, ma una strategia di risanamento e rilancio. Tra le priorità indicate figurano la predisposizione di un piano strategico per riorganizzare le società comunali, la valorizzazione delle competenze interne, il contrasto agli sprechi e alle cattive gestioni, oltre a un utilizzo più incisivo dei fondi comunitari e nazionali per ammodernare infrastrutture e aziende partecipate. Il PSI chiede inoltre maggiore trasparenza e il coinvolgimento dei lavoratori e delle parti sociali nelle decisioni di indirizzo economico e industriale che riguardano la città: “Taranto non ha bisogno di commissari esterni per svendere il proprio futuro e coprire i buchi del presente. I servizi pubblici locali sono il bene comune per eccellenza e la prima rete di protezione sociale per i cittadini più fragili”, è la posizione espressa dai Socialisti tarantini.

Da qui l’appello all’amministrazione comunale affinché proceda a un’immediata inversione di rotta e apra un confronto serio e trasparente in Consiglio comunale, come richiesto anche dalle organizzazioni sindacali, per fermare quella che il partito definisce una deriva privatistica e restituire centralità, efficienza e valore al settore pubblico. L’iniziativa si conclude con l’impegno di Avanti PSI per una Taranto “pubblica, efficiente e solidale”.