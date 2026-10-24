sabato 24 Ottobre 26
CP

Mense scolastiche, interviene anche il PSI Taranto

Politica

Articoli Correlati

Mense scolastiche, rincara l’opposizione: “Il Comune riveda le tariffe e riduca gli aumenti sulle famiglie”

CP -
Richiesti il riesame della delibera, ulteriori agevolazioni per chi ha più figli e un confronto costante con le famiglie Rivedere le tariffe della refezione scolastica...
Read more

Caso Stellato, arriva la replica del Comune: “Le prerogative dei consiglieri comunali si rispettano, ma il rispetto deve essere reciproco”

CP -
Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del Capo di Gabinetto In merito alle dichiarazioni diffuse dal consigliere comunale Massimiliano Stellato, ritengo opportuno chiarire...
Read more

Non aprire quella porta

CP -
di Maria D'Urso Il consigliere Stellato racconta che ieri mattina sarebbe stato respinto a Palazzo di Città. La Casa comunale non sarebbe più accessibile a...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand