Mense scolastiche, rincara l’opposizione: “Il Comune riveda le tariffe e riduca gli aumenti sulle famiglie”

Richiesti il riesame della delibera, ulteriori agevolazioni per chi ha più figli e un confronto costante con le famiglie

Rivedere le tariffe della refezione scolastica per l’anno 2026/2027, verificando prioritariamente la possibilità di reperire risorse aggiuntive per ridurre gli aumenti a carico delle famiglie, fino a valutarne il completo assorbimento. È l’obiettivo della mozione sottoscritta dai consiglieri comunali di centrodestra Massimiliano Stellato, Giampaolo Vietri, Adriano Tribbia, Emiliano Messina, Rosario Ungaro, Luca Lazzaro, Francesco Tacente e Tiziana Toscano, che chiede il riesame della deliberazione di Giunta comunale n. 385 del 14 ottobre 2026.

Al centro dell’iniziativa vi è la necessità di conciliare la sostenibilità economica del servizio con la sua accessibilità e con l’effettiva capacità contributiva dei nuclei familiari. La mensa scolastica svolge infatti una funzione essenziale per il diritto allo studio, l’inclusione e il benessere dei bambini, contribuendo anche alla conciliazione tra gli impegni lavorativi dei genitori e la vita familiare.

Gli aumenti devono quindi essere valutati tenendo conto dell’insieme delle spese che le famiglie sostengono per il mantenimento, la crescita e l’istruzione dei figli. La mozione sollecita una revisione improntata a maggiore equità, gradualità e proporzionalità della contribuzione, senza escludere il ritorno al regime tariffario dello scorso anno scolastico.

Particolare attenzione è riservata ai nuclei con più figli iscritti al servizio, per i quali si chiedono ulteriori agevolazioni. La mozione chiede, inoltre, un calendario di attuazione e l’indicazione delle eventuali modalità di conguaglio, qualora la revisione riguardi periodi per i quali siano già stati effettuati pagamenti. A completare la proposta sono l’apertura di un tavolo di confronto con le famiglie e la richiesta che sindaco e Giunta riferiscano al Consiglio comunale sull’attuazione degli impegni: “Il percorso delineato – concludono I proponenti – punta a definire interventi sostenibili e coerenti con le esigenze degli utenti, attraverso dati trasparenti e un confronto diretto con chi usufruisce del servizio.