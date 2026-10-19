lunedì 19 Ottobre 26
CP

Monotematico Kyma Ambiente, il futuro resta un’incognita: sì al risanamento, ma senza certezze

Politica

Articoli Correlati

Emanuele Fago lascia il PSI e aderisce al PD

CP -
L'ex segretario cittadino socialista di Taranto e consigliere nazionale annuncia l'uscita dal partito e l'iscrizione al circolo Franco Semeraro di Talsano. “Una scelta maturata...
Read more

Screening cardiopolmonari, Filippetti (Pd): “Da Taranto riparta dal diritto alla salute”

CP -
La segretaria provinciale di Taranto sostiene lo screening straordinario per la diagnosi precoce del tumore al polmone a Taranto e Statte e richiama la...
Read more

S-FASCIA TRICOLORE

CP -
di Angelo Nasuto Si accende il confronto sui social tra l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Giancarla Zaccaro e l’ex assessore Cosimo Maraglino, autore di una...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand