Non aprire quella porta

di Maria D’Urso

Il consigliere Stellato racconta che ieri mattina sarebbe stato respinto a Palazzo di Città. La Casa comunale non sarebbe più accessibile a tutti i consiglieri comunali e questa decisione sarebbe stata presa dal Capo di Gabinetto

A Palazzo di Città si entrerebbe solo con il via libera del Capo di Gabinetto. Questa è la spiegazione rilanciata dal consigliere comunale Massimiliano Stellato di Forza Italia, in seguito all’episodio che si è verificato ieri mattina presso la Casa comunale. Un episodio denunciato dai suoi colleghi di partito, che hanno chiesto immediatamente chiarimenti al sindaco Piero Bitetti, peraltro assente durante la circostanza.

Il consigliere di minoranza, sentito da CosmoPolis, racconta lo spiacevole episodio avvenuto ieri mattina, in seguito all’accoglimento della delegazione di genitori in protesta per l’aumento delle tariffe delle mense scolastiche: “Mi sono interessato sin da subito a questa vicenda – ci racconta – perché sono anch’io, in primis, un genitore e so che cosa significhino e quanto costino i sacrifici per i propri figli. Ero con loro, sotto Palazzo di Città, fino a quando ci è stato comunicato che cinque di noi potessero essere ricevuti”. Stellato precisa che, in quanto componente delle istituzioni, ha diritto di accedere liberamente agli uffici e al Palazzo in qualsiasi momento, senza autorizzazioni o prenotazioni specifiche: “Di conseguenza, sono salito con i genitori. Quando siamo arrivati presso la sala del sindaco, il Capo di Gabinetto mi ha respinto, peraltro con il rischio di colpirmi attraverso il movimento della porta, dicendomi che quella fosse casa sua e che non potessi entrare”.

Al netto delle modalità con cui si sarebbe consumato quello che il consigliere considera un episodio discriminatorio, Stellato precisa che si riserverà di valutare eventuali provvedimenti: “Mi riservo di valutare i miei provvedimenti. Come giustamente sostengono i miei colleghi di partito, Palazzo di Città è un bene pubblico, appartiene alla collettività e deve essere amministrato nel rispetto delle regole, delle istituzioni e dei cittadini. Nessun ufficio o salone comunale può essere considerato una proprietà personale, né possono essere tollerati atteggiamenti di arroganza o comportamenti che possano configurare un abuso nell’esercizio del potere su spazi e beni pubblici. Mi riserverò di valutare prossimi provvedimenti”.

Fa riflettere come, a distanza di poco tempo dalla riflessione rilanciata da Cosmopolis, torni d’attualità una questione che avevamo già sollevato: Palazzo di Città dovrebbe essere la casa di tutti i cittadini, non soltanto degli amministratori. Eppure, alla luce di quanto denunciato, sembrerebbe che la Casa comunale stia diventando sempre più un luogo accessibile a pochi, dove persino un consigliere comunale può vedersi negare l’ingresso. Una circostanza che, se confermata, solleva interrogativi sul rapporto tra istituzioni e cittadini e sul significato stesso di uno spazio pubblico.