Palazzo di Città, Forza Italia chiede chiarimenti al sindaco dopo il caso Stellato

Lardiello e Ungaro chiedono al sindaco di fare chiarezza sull’episodio denunciato da Stellato durante l’accompagnamento di alcuni genitori contrari all’aumento delle tariffe delle mense scolastiche. In assenza di risposte, annunciano possibili iniziative formali e il coinvolgimento del Prefetto

Il coordinatore vicario di Forza Italia, Mimmo Lardiello, e il consigliere comunale Rosario Ungaro esprimono una ferma condanna per quanto riferito dal consigliere comunale Massimiliano Stellato in merito all’episodio verificatosi presso Palazzo di Città. Secondo quanto riportato, Stellato, nell’esercizio del proprio mandato istituzionale e mentre accompagnava alcuni genitori che chiedevano di essere ascoltati dall’Amministrazione comunale in relazione all’aumento delle tariffe delle mense scolastiche, avrebbe subito un impedimento all’accesso all’area cosiddetta «Sindaco», con modalità e parole ritenute non consone, da parte di un funzionario che avrebbe rivendicato verbalmente il diritto di decidere discrezionalmente chi far entrare.

Per Lardiello e Ungaro, non è tollerabile che un rappresentante eletto dai cittadini venga trattato in questo modo all’interno della casa comunale. Palazzo di Città è un bene pubblico, appartiene alla collettività e deve essere amministrato nel rispetto delle regole, delle istituzioni e dei cittadini. Nessun ufficio comunale può essere considerato una proprietà personale, né possono essere tollerati atteggiamenti di arroganza o comportamenti che possano configurare un abuso nell’esercizio del potere su spazi e beni pubblici. La vicenda, secondo i due esponenti di Forza Italia, impone un chiarimento immediato. Per questo chiedono formalmente al sindaco di Taranto di prendere posizione sull’accaduto, disporre gli opportuni accertamenti e comunicare senza indugio quali iniziative intenda assumere per verificare i fatti e accertare eventuali responsabilità.

Lardiello e Ungaro sottolineano inoltre di non essere disposti ad accettare che una questione di tale rilevanza venga archiviata nel silenzio o liquidata come una semplice incomprensione. Il rispetto delle istituzioni, evidenziano, non è facoltativo e la tutela delle prerogative dei rappresentanti eletti non può dipendere dalla discrezionalità di singoli funzionari. In assenza di un riscontro tempestivo e di iniziative concrete, anche alla luce di una tensione sociale che ha già raggiunto livelli elevati a causa delle annose questioni ancora pendenti, i due esponenti annunciano che procederanno con le opportune iniziative formali nelle sedi competenti, riservandosi inoltre di investire della vicenda il Prefetto di Taranto, affinché siano valutati tutti gli eventuali profili di competenza.

La richiesta conclusiva è quella di garantire rispetto, trasparenza e responsabilità, affinché Palazzo di Città rimanga la casa di tutti i tarantini e non diventi il luogo in cui si affermano prerogative personali a discapito delle istituzioni.