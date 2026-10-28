Per due come noi

Amiu verso il fallimento? Il sindaco che dice? Il PD cosa farà? Chi decide cosa? In questo manicomio accadono cose da pazzi…

In questo manicomio accadono cose da pazzi. Non aveva torto il grande Totò. Quanto sta accadendo a Taranto ricorda alla perfezione la massima del comico napoletano. C’è un sindaco che non decide. Che sembra cadere dalle nuvole. C’è un amministratore unico di Amiu, nominato dal primo cittadino, che decide al posto suo. Che si reca in uno studio notarile per decretare la probabile fine dell’azienda compartecipata dal comune.

Dov’è la politica in tutto questo? Il consiglio comunale? La maggioranza? Le opposizioni? Dov’è il Partito Democratico che, sulla vicenda in questione, ha alzato le barricate. E legato la sopravvivenza della legislatura ad un’unica condizione. Quella, per l’appunto, che Kyma Ambiente rimanesse un’azienda pubblica. Che si tutelassero i lavoratori.

La democrazia sembra scivolata nell’atto monocratico dell’uomo solo al comando. Che non è neanche il sindaco della città. Ma un tecnico. Un amministratore. A meno che il sindaco non abbia concordato questa scelta, passando sopra la testa del Consiglio comunale. E allora delle due l’una: sapeva o non sapeva? In ambedue i casi, la sua condotta lascia sgomenti. Se questo è l’andazzo, meglio togliere il disturbo. Andare a casa. Perché, lo ripetiamo, in questo manicomio accadono cose da pazzi. Ormai.