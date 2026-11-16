Politiche, Taranto: FdI punta su Abodi?

Il ministro dello Sport potrebbe guidare la lista di Fratelli d’Italia nel capoluogo jonico. Una candidatura che se confermata, inciderebbe sugli equilibri locali. Mentre si aprirebbero nuovi scenari per i parlamentari uscenti Iaia e Maiorano

La partita per le prossime elezioni politiche comincia a entrare nel vivo e, in casa Fratelli d’Italia, la composizione delle liste potrebbe riservare qualche sorpresa anche a Taranto. Tra le ipotesi che starebbero prendendo quota c’è quella di una candidatura del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, come capolista nel collegio ionico.

Un’eventualità che, se confermata, avrebbe un peso politico non secondario. Perché significherebbe affidare la guida della lista a una figura nazionale, esterna alla rappresentanza politica del territorio, mettendo in discussione gli equilibri costruiti finora dal partito in provincia. A partire dalle posizioni degli attuali parlamentari uscenti, Dario Iaia e Giovanni Maiorano, entrambi deputati di Fratelli d’Italia e riferimenti politici del partito sul territorio.

La scelta di Abodi rappresenterebbe dunque una candidatura calata da Roma, con inevitabili ripercussioni sulle strategie della classe dirigente locale. In una fase in cui i partiti sono chiamati a definire le gerarchie interne e a individuare i nomi da collocare nelle posizioni più favorevoli delle liste.

A rendere meno sorprendente l’ipotesi di una candidatura tarantina del ministro è anche la sua crescente presenza in città negli ultimi mesi. Un rapporto costruito inizialmente attorno all’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, ma che sembra essere andato oltre i confini strettamente sportivi e istituzionali dell’evento.

Abodi ha infatti continuato a seguire le vicende tarantine anche dopo la conclusione della manifestazione internazionale. Il 10 novembre scorso, durante una permanenza in Puglia per altri impegni istituzionali, ha effettuato una visita a sorpresa ai campetti della parrocchia Santi Angeli Custodi, nel quartiere Tamburi. Un sopralluogo arrivato dopo l’appello del parroco, don Alessandro Argentiero, che aveva scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendo interventi per restituire ai ragazzi del quartiere spazi adeguati in cui praticare sport. Il ministro ha voluto verificare personalmente le condizioni della struttura, dando seguito all’attenzione istituzionale sulla vicenda.

Una presenza che contribuisce ad alimentare le indiscrezioni sulla sua possibile discesa in campo proprio nel collegio ionico.

Al momento non ci sono investiture ufficiali e la partita delle candidature resta aperta. Ma l’eventuale arrivo di Abodi come capolista aprirebbe una questione politica non da poco in seno a Fratelli d’Italia.