di Maria D’ Urso

Al centro della protesta la chiusura del plesso Val D’ Aosta, deliberata qualche settimana fa dalla giunta comunale di Piero Bitetti

Se solitamente le sedute di Question Time della massima assise tarantina regalano perle di demagogia, che sul piano degli atti amministrativi lasciano il tempo che trovano, stavolta è andata diversamente. La seduta, iniziata nel pomeriggio di oggi a Palazzo di Città, non è arrivata al termine a causa dell’improvvisa mancanza del numero legale. A innescare la fuga dall’aula sarebbe stato il presidio dei genitori, in Piazza Municipio, per protestare contro la chiusura del plesso pubblico di scuola primaria “Val D’Aosta”, deliberata qualche settimana fa dalla Giunta comunale di Piero Bitetti. Una protesta che ha, inevitabilmente, acceso il dibattito anche tra i banchi del Consiglio.

Nel corso dei lavori, infatti, Massimiliano Stellato (Forza Italia) ha chiesto l’anticipazione della mozione relativa a questa tematica (presentata due giorni fa) incassandone il rifiuto dal resto dell’aula. Nel frattempo, gran parte dei consiglieri di minoranza avrebbero colto la palla al balzo per raggiungere i genitori e informarli di quanto stesse accadendo in aula. Iniziativa che diversamente, non sarebbe stata tollerata dalla maggioranza. Da qui si è giunti all’interruzione della seduta.

Le mozioni approvate

Con quattordici voti favorevoli, si dà il via alla fase di trasferimento della sede comunale decentrata Talsano-San Vito-Lama presso il complesso comunale “Mio Mercato” di Talsano, con contestuale valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. La mozione, presentata da Bianca Boshnjaku (Misto), punta a superare le criticità dell’attuale sede di corso Vittorio Emanuele, considerata un presidio importante per l’erogazione di servizi essenziali a circa 42mila cittadini, ma ormai in “condizioni poco dignitose”, soprattutto per le persone con disabilità. Particolarmente difficili, a detta della consigliera, le condizioni durante i mesi estivi, quando gli utenti sono costretti ad attendere all’esterno, sul marciapiede, sotto il sole e con temperature elevate. Da qui nasce la richiesta di trasferimento, anche alla luce dei costi sostenuti dal Comune per l’affitto dell’attuale immobile, a fronte della disponibilità di una struttura comunale come il “Mio Mercato”. Mirko Di Bello, dall’opposizione, ha invitato l’aula a mettere da parte le appartenenze politiche e a votare favorevolmente, sottolineando come i cittadini delle “Tre Terre” (quartiere che, peraltro, porta il nome di una sua lista) meritino “spazi più accessibili e servizi adeguati”. A sostegno della collega Boshnjaku si è espresso anche Vittorio Mele (Unire Taranto con Bitetti Sindaco) dopo diversi periodi di silenzio.

Le mozioni che non convincono e il conseguente rinvio

Non passa, con tredici voti contrari a fronte dei nove favorevoli dell’opposizione, la mozione sulla contrarietà all’aumento dell’addizionale regionale IRPEF in Puglia e sulla richiesta di salvaguardia dei servizi sanitari nel territorio di Taranto. Il documento era stato presentato da Massimiliano Stellato, Giampaolo Vietri, Adriano Tribbia, Emiliano Messina, Salvatore Brisci, Mirko Di Bello, Rosario Ungaro, Luca Lazzaro, Francesco Tacente e Tiziana Toscano. Per il Partito Democratico, come sostenuto da Luca Contrario, la vera “responsabilità sarebbe da attribuire al Governo Meloni”, accusato dal dem di aver operato attraverso tagli invisibili. Di diverso avviso Vietri (Fdi), che ha replicato ricordando come proprio l’attuale Governo “abbia stanziato, negli ultimi anni, più risorse rispetto ai precedenti Esecutivi”. Rinviata, invece, la discussione sul completamento della Tangenziale Sud sino a Talsano-San Donato e sul collegamento con la Strada Regionale n. 8 Talsano-Avetrana, per arrivare a un emendamento condiviso, capace di mettere d’accordo tutti i consiglieri, anche alla luce del confronto già avviato con i colleghi della maggioranza in Consiglio Provinciale. La seduta si è, infine, arenata sulla mozione del pentastellato Stano, relativa all’urgente adozione e aggiornamento del Piano comunale delle coste (PCC) e alla pianificazione delle procedure di evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime, entro la scadenza del 30 settembre 2027.