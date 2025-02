Rifiuti, Europa Verde boccia il nuovo piano regionale: “Assenza di buone pratiche”

Rosa D’Amato e Gregorio Mariggiò contestano la mancanza di strategie sostenibili e l’impatto negativo sui cittadini virtuosi. “Solo con i nostri rappresentanti nelle istituzioni sarà possibile avviare una gestione etica e sostenibile”

Europa Verde-Verdi esprime forte disappunto per il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato dalla Giunta Regionale pugliese. La formazione ecologista contesta duramente il provvedimento, definito dall’assessora regionale Serena Triggiani come “una misura necessaria e urgente”.

Secondo Rosa D’Amato, commissaria regionale di Europa Verde, e Gregorio Mariggiò, co-portavoce della provincia di Taranto, il piano presenta diverse criticità. “Questa misura doveva essere adottata mesi fa, partendo dal commissariamento dei comuni inadempienti che non hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata”, sottolineano i rappresentanti del partito.

Gli ecologisti evidenziano inoltre l’assenza nel piano di “buone pratiche” per la gestione dei rifiuti urbani e della strategia “rifiuti zero”, da sempre cavallo di battaglia del movimento verde. Particolarmente preoccupante, secondo Europa Verde, l’impatto sui cittadini virtuosi: “I residenti dei comuni con alte percentuali di differenziata si troveranno paradossalmente a dover pagare una tassa rifiuti più alta”, denunciano.

Forte perplessità viene espressa anche sull'”indennità di disagio” prevista per i comuni di Manduria, Deliceto e Ugento, che ospiteranno gli impianti di smaltimento e trattamento. “Nessun ristoro economico potrà mai compensare i danni ambientali e sanitari per questi territori”, rimarcano i Verdi.

Il movimento ecologista ribadisce la necessità di una presenza verde in consiglio regionale per garantire una svolta nelle politiche ambientali pugliesi: “Solo con i nostri rappresentanti nelle istituzioni sarà possibile avviare una gestione dei rifiuti davvero etica e sostenibile, in linea con il piano rifiuti zero che proponiamo da anni”, concludono D’Amato e Mariggiò.