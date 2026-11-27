Nella nota stampa il consigliere regionale della Lega dichiara che quanto stia accadendo nel quartiere Tamburi di Taranto rappresenta una situazione gravissima, che non può più essere ignorata: “Siamo di fronte a un’emergenza sanitaria e sociale che mette a rischio, contemporaneamente, la sicurezza dei medici di medicina generale”

Il consigliere regionale della Lega Antonio Paolo Scalera ha depositato un’interrogazione urgente a risposta scritta all’assessore regionale alla Sanità per richiamare l’attenzione della Regione sulle gravi criticità dell’assistenza sanitaria territoriale nel quartiere Tamburi.

La vicenda della dottoressa Idilia Di Giorgio, medico di medicina generale che, secondo quanto riportato dalla stampa, sarebbe stata costretta a valutare il trasferimento dopo aver subito ripetute minacce, intimidazioni e comportamenti aggressivi, è stata indicata da Scalera come emblematica di una situazione ormai insostenibile: “Arrivare persino a minacciare di dare fuoco a un ambulatorio con una tanica di benzina, soltanto per non voler rispettare una fila, è un fatto di estrema gravità che non può essere sottovalutato. Un medico deve poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza, senza paura di essere aggredito o intimidito. Non è tollerabile che chi ogni giorno garantisce assistenza e tutela della salute debba arrivare a installare telecamere nel proprio studio, presentare denunce e temere per la propria incolumità”.

Secondo quanto emerge dalle segnalazioni e dalle notizie di stampa, il problema non riguarderebbe soltanto la sicurezza degli operatori, ma una vera e propria emergenza organizzativa e assistenziale. Quattro medici avrebbero già lasciato il quartiere, un quinto sarebbe prossimo al trasferimento e risulterebbero oltre otto incarichi vacanti. Il quadro è allarmante. La dottoressa Di Giorgio sarebbe attualmente chiamata a seguire oltre 1.500 assistiti, in un contesto nel quale alle normali attività ambulatoriali si sommano visite domiciliari, adempimenti burocratici, valutazione di referti e ulteriori impegni professionali. Secondo Scalera, non si può continuare a scaricare sui pochi medici rimasti il peso di carenze strutturali e organizzative che richiedono risposte immediate da parte delle istituzioni.

La progressiva fuga dei professionisti sanitari dai Tamburi rischia di trasformarsi in una vera e propria desertificazione della medicina territoriale. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto gli anziani, i malati cronici, le famiglie e le persone più fragili, che rischiano di perdere un presidio sanitario fondamentale.

Con l’interrogazione, il consigliere regionale della Lega chiede alla Regione di acquisire dall’Asl di Taranto un quadro aggiornato della situazione, verificando il numero dei medici effettivamente in servizio, gli incarichi vacanti, il numero degli assistiti rimasti senza medico di riferimento e le iniziative intraprese in relazione agli episodi di minaccia e aggressione denunciati. Tra le richieste figurano anche il rafforzamento immediato della medicina generale attraverso il conferimento degli incarichi vacanti e l’introduzione di specifiche misure di sostegno per i professionisti che operano nei quartieri caratterizzati da particolari fragilità sociali, economiche e ambientali.

“I Tamburi non possono diventare un quartiere senza medici. Non si può consentire che la paura, le intimidazioni e l’assenza di adeguate risposte organizzative privino un’intera comunità di un servizio essenziale”, conclude Scalera.