Taranto, Di Bello e la Coalizione Adesso presentano i progetti per la città

“Ci poniamo l’obiettivo di tutelare il bene comune per poter risolvere in modo concreto i problemi che affliggono il nostro territorio”

Si è svolto ieri, giovedì 10 aprile, l’incontro di Mirko Di Bello con i cittadini presso i Giardini Virgilio. Al tavolo, accanto al candidato sindaco, i rappresentanti delle tre delle sei liste civiche che compongono la coalizione: I Rioni, Tre Terre e Movimento sportivo.

Durante l’incontro sono state affrontate le tematiche riguardanti il territorio della città ionica, facendo un focus sulla viabilità, infrastrutture, parcheggi, commercio e vivibilità della città.

“La coalizione Adesso – si legge nella nota – si pone l’obiettivo di tutelare il Bene Comune, la partecipazione attiva dei cittadini, valore fondamentale per apportare un miglioramento alla città e per risolvere concretamente i problemi che affliggono il nostro territorio. Bisogna realizzare progetti atti a rivoluzionare l’impianto della macchina amministrativa rendendo più accessibili punti di ascolto, tecnologie, risorse, spazi e competenze”.

“La raccolta dei rifiuti, uno dei problemi che attanaglia molti rioni, è una situazione che va risolta urgentemente – commenta Mirko Di Bello – la commissaria prefettizia ha convocato a Palazzo di Città Kyma Ambiente per intervenire sulla questione perché ci sono quartieri della città, come il rione Tamburi, che versano in uno stato di degrado e pericolo per la salute pubblica”.

Il progetto de I Rioni è quello di ricreare in un singolo rione la circoscrizione di quartiere in modo da riconnettere i cittadini alle istituzioni offrendo loro un punto di riferimento. “Ci sono quartieri – ha sostenuto Daniela Perrone – dove la popolazione prevalentemente anziana ha difficoltà nel richiedere documenti o informazioni in quanto non tutti sono in grado di utilizzare il computer. Per cui c’è bisogno di una figura istituzionale di riferimento in ogni quartiere”.

“Il Borgo – ha commentato Di Bello – che non può vivere soltanto in alcuni momenti dell’anno come il periodo di Natale o le feste comandate, come lo si rivitalizza? Secondo noi programmando una serie di eventi e questo è uno dei punti del nostro programma: rendere il centro città, e con lui anche le periferie, attrattivo in maniera tale che il centro cittadino possa tornare ad essere frequentato come un tempo”.

Inoltre la problematica sollevata da Lucilla Piccione della lista Tre Terre, legata al servizio di emergenza, la mancanza di postazione del 118 e una sola Guardia medica che deve far fronte ad una popolazione di circa 50mila abitanti sono le emergenze di cui soffrono i quartieri di Talsano, Lama e San Vito.

“Le associazioni sportive – sostiene Borgia rappresentante del Movimento Sportivo – sono entrate in sofferenza, il calcio e il basket non esistono più e il Volley è retrocesso. Lo sport fa aggregazione e alimenta lo spirito educativo e bisogna creare nei quartieri cittadini spazi che possano unire i ragazzi”.

“La rigenerazione della città e dei suoi spazi fisici possibile tramite le politiche di ‘Amministrazione condivisa’ per la cura dello spazio pubblico, per il recupero di luoghi abbandonati, per la realizzazione di smart city e spazi verdi; – si legge nella nota – soluzioni per il benessere della comunità attraverso l’innovazione sociale; lo sviluppo economico con il rilancio dei mercati rionali e il commercio cittadino, attraverso la collaborazione tra Città e Comune, offrendo opportunità a chi lavora nel settore agricolo, mitilicoltura, artigianale, tecnologico, creativo, culturale e istruzione; investire sugli strumenti e spazi comuni per favorire la nascita di nuove forme di lavoro e impresa.”

“Andate a votare, non astenetevi – ha concluso Mirko Di Bello – perché solo con il voto possiamo definire le sorti della città, la vostra decisione è libera, libera di scegliere se mantenere la situazione attuale, o votare per il cambiamento”.