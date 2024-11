Taranto, direzione provinciale Pd: “Massima attenzione per la situazione dell’ex Ilva”

Filippetti: “Ho voluto ribadire che la salute e la salvaguardia del nostro territorio e del pianeta rimane la nostra stella polare, perché dobbiamo superare il ricatto che ci ha sempre messo davanti alla scelta tra salute e lavoro”

La vertenza ex Ilva al centro della direzione provinciale del Partito Democratico che si è svolta, questo pomeriggio, presso il Circolo fotografico il Castello a Taranto.

Il senatore Pd Antonio Misiani ha sottolineato la massima attenzione rivolta dal partito alla situazione del siderurgico tarantino. “Il governo Meloni per troppo tempo è rimasto paralizzato dal contrasto tra i Ministri Fitto e Urso. Ora, dopo il commissariamento, siamo ad un passaggio cruciale. – Afferma – La garanzia della continuità industriale e occupazionale dell’azienda deve andare di pari passo con il riavvio e l’accelerazione del processo di decarbonizzazione della produzione. Per questo serve individuare un partner industriale stabile e affidabile ma anche mantenere una partecipazione azionaria dello Stato a garanzia del territorio e dei lavoratori, perché la Golden Power da sola è una soluzione non adeguata. – Conclude – Parallelamente, è indispensabile che il governo torni ad occuparsi dei progetti per garantire alternative produttive e occupazionali. Per Taranto i governi precedenti hanno stanziato centinaia di milioni, vanno messi a terra il prima possibile”.

“Voglio ringraziare quanti sono intervenuti in una direzione del Pd dal grande valore simbolico. – Apre così il suo intervento il segretario provinciale PD Taranto, Anna Filippetti – Grazie dunque ad Antonio Misiani, Ubaldo Pagano, Michele Emiliano, Domenico De Santis, Francesco Boccia, Annalisa Corrado per essere intervenuti chi in presenza chi da remoto. Fermo restando che siamo il partito del lavoro a garanzia della dignità delle donne e degli uomini, ho voluto ribadire che la salute e la salvaguardia del nostro territorio e del pianeta rimane la nostra stella polare. – Sottolinea -Perché dobbiamo superare il ricatto che ci ha sempre messo davanti alla scelta tra salute e lavoro. Questa contrapposizione deve essere superata. Per questo continueremo a lavorare ad ogni livello affinché la decarbonizzazione venga portata a compimento”

Per il segretario regionale pugliese del Partito Democratico, Domenico De Santis, Taranto non può tornare indietro. “La scelta del governo nazionale fa ritornare la produzione al novecento. Sulla decarbonizzazione che coniuga il diritto al lavoro e il diritto alla salute noi non faremo nessun passo indietro per difendere la città”.

“Oggi abbiamo ripreso il filo di un ragionamento che parte dalla svolta coraggiosa fatta dalla segreteria Zingaretti e proseguita con vigore da Elly Schlein. Questo non prescinde dalle scuse per le responsabilità che anche il PD ha avuto nel passato, al netto della posizione dei livelli territoriali, e su cui siamo consci sia necessario tenere basso il livello della grancassa populistica.” Afferma il deputato Pd, Ubaldo Pagano, nel suo intervento.

“Abbiamo rilevato che le divisioni tra Fitto ed Urso hanno fatto perdere del tempo prezioso affinché lo Stato si riappropriasse del destino del più grande gruppo siderurgico. Abbiamo condiviso il passaggio nelle mani dello Stato ma l’accelerazione sulla gara per la vendita ai privati ci lascia basiti. – Evidenzia – E su questo la vogliamo dire chiara: delle offerte giunte, solo 3 sono per l’intero Gruppo, mentre le altre vogliono lo spezzatino e siamo contrari senza alcun dubbio.

E manca un chiaro disegno industriale per cui serve una valutazione preventiva del danno sanitario ed ambientale, sui vari scenari produttivi, fatta da Organismi statali indipendenti. – Conclude – Ci preoccupa che non ci sia chiarezza e certezza che le Risorse del Patrimonio Destinato utilizzate per garantire la continuità produttiva vengano restituite all’originaria finalità: le bonifiche”.