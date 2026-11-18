I consiglieri comunali Rosario Ungaro e Massimiliano Stellato (FI) chiedono la discussione e il voto nel primo Consiglio comunale utile

Chi entra in un ufficio comunale, frequenta una biblioteca o accompagna un figlio in palestra dovrebbe poter trovare facilmente il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking. È questo l’obiettivo della mozione con cui i consiglieri comunali Rosario Ungaro e Massimiliano Stellato chiedono al Comune di Taranto di rendere il numero visibile tutto l’anno nei luoghi della vita quotidiana.

La prima richiesta al Sindaco e alla Giunta riguarda gli uffici comunali che erogano servizi al pubblico. I consiglieri chiedono di verificare che i cartelli siano presenti e ben visibili e di installarli dove mancano, utilizzando il modello ufficiale del Dipartimento per le Pari Opportunità, disponibile in più lingue. Propongono inoltre di esporre le targhe nelle biblioteche, nei centri culturali, negli impianti sportivi comunali, nelle sedi dei servizi sociali e negli altri luoghi di aggregazione della città.

Per le scuole, Ungaro e Stellato propongono un’intesa con i dirigenti scolastici, nel rispetto dell’autonomia di ciascun istituto, per esporre il numero negli ingressi, nei corridoi e negli spazi comuni. La mozione chiede anche di coinvolgere negozi, farmacie, ambulatori e strutture sanitarie in una campagna di informazione, favorendo l’adesione volontaria anche nei luoghi in cui l’esposizione dei cartelli non è obbligatoria.

Attraverso il sito e i canali social del Comune, la campagna darebbe visibilità anche ai servizi di sostegno presenti sul territorio. Per una donna che vive una situazione di violenza o stalking e fatica a parlarne, poter leggere il 1522 in un luogo familiare può essere il primo passo per chiedere aiuto.