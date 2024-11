Taranto, Giorno (PD): “Al via i sopralluoghi per il cantiere del bar della stazione”

“Si tratta di un importante passo in avanti per provare a portare la città verso una situazione di normalità delle infrastrutture, alle quali servirà aggiungere poi i servizi e la programmazione ferroviaria per i quali stiamo già lavorando”

“Nei prossimi giorni Taranto avrà finalmente un bar nella sua stazione ferroviaria. Dovrebbe essere la normalità e invece per questo risultato ci sono voluti molti mesi di impegni dopo qualche anno di mancanza totale di servizi per viaggiatori e pendolari.” Lo afferma in una nota l’esponente del Pd, Mattia Giorno.

”E ancora, dopo il lavoro fatto negli scorsi anni per programmare e progettare la riqualificazione della Stazione, possiamo finalmente affermare che nelle prossime settimane partiranno i sopralluoghi per l’avvio del cantiere. L’intervento permetterà non solo il restyling ma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, la funzionalizazzione degli spazi e la realizzazione di un tunnel sotterraneo per collegare il terminal autobus alla stazione stessa, terminal che verrà realizzato sempre da Rfi durante i prossimi lavori.

Si tratta – prosegue la nota – di un importante passo in avanti per provare a portare Taranto verso una situazione di normalità delle infrastrutture, alle quali servirà aggiungere poi i servizi e la programmazione ferroviaria per i quali stiamo già lavorando.

Permettere lo sviluppo della mobilità e dei trasporti è fondamentale per provare a portare la città e la provincia fuori dall’isolamento e permettere una seria visione di sviluppo. Abbiamo dimostrato il nostro impegno con il lavoro istituzionale fatto in Giunta fino allo scorso anno per permettere di arrivare a questo punto e continuiamo adesso il nostro impegno insieme con la Regione Puglia.” Conclude Giorno.