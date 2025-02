Taranto, il Movimento Cristiano Lavoratori punta su Boccuni per il futuro della città

“Lanciamo un appello al nostro Presidente Provinciale affinchè metta nuovamente la sua esperienza e il suo spessore politico al servizio della comunità”

Il Movimento Cristiano Lavoratori – Unione Provinciale di Taranto, alla luce del grave vuoto amministrativo venutosi a creare nel capoluogo ionico, esprime profonda preoccupazione per le inevitabili ripercussioni negative sull’economia della città e sul benessere dei cittadini.

“Senza entrare nel merito delle dinamiche politiche che hanno portato a questa situazione, è innegabile che, per la seconda volta in pochi anni, si sia verificato un crollo dell’amministrazione comunale sotto la guida di una Giunta di centrosinistra. – Si legge nella nota – Questo ripetersi di eventi così critici non può essere liquidato come una semplice coincidenza, ma rappresenta il sintomo di un più ampio e allarmante decadimento della politica locale, incapace di garantire continuità e stabilità alla governance cittadina.

Di fronte a questo scenario, il Movimento Cristiano Lavoratori auspica che le forze politiche in campo per le prossime elezioni amministrative siano in grado di offrire un’inversione di tendenza netta e decisa rispetto al recente passato. È indispensabile che le liste elettorali propongano candidati di alto profilo, capaci di rispondere con competenza, serietà e visione strategica alle complesse sfide che Taranto deve affrontare. Solo attraverso un autentico rilancio della politica, intesa nel suo senso più nobile, si potrà restituire alla città una guida autorevole e lungimirante.

In questo contesto, il Movimento Cristiano Lavoratori rivolge un appello al proprio Presidente Provinciale, prof. Franco Boccuni, affinché metta nuovamente la sua esperienza e il suo spessore politico al servizio della comunità. – Affermano gli esponenti politici – Figura di indiscusso rilievo nel panorama politico tarantino, il prof. Boccuni ha sempre incarnato quei valori di responsabilità, competenza e impegno cristiano che oggi più che mai risultano imprescindibili per una rinascita della città. Il suo percorso di amministratore, maturato in ambito democristiano, rappresenta una solida base su cui costruire un’azione politica coerente e orientata al bene comune.

Per queste ragioni, il Movimento Cristiano Lavoratori lo invita a rinnovare il suo impegno pubblico nelle fila dell’UDC, in perfetta continuità con la sua storia politica e con i principi che da sempre ispirano la sua azione. In un momento di forte crisi istituzionale e sociale, è necessario il contributo di personalità autorevoli e radicate nel territorio, capaci di ridare alla politica quella centralità che oggi sembra smarrita. – Concludono – Taranto ha bisogno di una classe dirigente all’altezza delle sfide future. È tempo di restituire dignità e progettualità all’azione amministrativa, affinché la città possa finalmente avviarsi verso un percorso di sviluppo concreto e duraturo.”