Taranto, il Partito Liberaldemocratico si rafforza: Ruggieri è segretario cittadino

Il giornalista e docente torna all’impegno politico diretto. Renzullo: “Una figura di esperienza e competenza per rafforzare la nostra presenza sul territorio e costruire un’alternativa liberale e moderata”

In una fase politica caratterizzata da una progressiva riduzione degli spazi di partecipazione e rappresentanza, il Partito Liberaldemocratico prosegue il proprio percorso di crescita e radicamento territoriale. Il quadro politico nazionale, anche alla luce della nuova legge elettorale, sembra consolidare un bipolarismo che, anziché favorire la chiarezza delle proposte e l’omogeneità dei programmi, finisce per imporre, su entrambi i fronti, coalizioni profondamente eterogenee, spesso unite più dalla necessità di competere elettoralmente che da una reale condivisione di valori e obiettivi.

In questo contesto, il Partito Liberaldemocratico, pur consapevole delle difficoltà che incontra il progetto politico per il quale è nato poco più di un anno fa — dare vita a un terzo polo liberale, moderato, riformista ed europeista — continua a investire nella costruzione di una presenza organizzata e riconoscibile sui territori, convinto che esista nel Paese uno spazio politico significativo per quanti non si riconoscono nelle contrapposizioni ideologiche e nelle logiche degli schieramenti tradizionali.

È in questa prospettiva che si inserisce la nomina del dott. Francesco Ruggieri a segretario cittadino del Partito Liberaldemocratico di Taranto. Giornalista, docente nella formazione professionale e figura conosciuta in città per il suo impegno nel sociale e nella comunicazione, Ruggieri torna all’attività politica diretta dopo un lungo periodo di assenza, mettendo a disposizione del partito un articolato patrimonio di esperienze professionali, organizzative e civiche: Taranto attraversa una fase estremamente delicata, segnata da difficoltà economiche, occupazionali e sociali che richiedono risposte concrete, capacità di ascolto e una visione di sviluppo che sappia andare oltre le contrapposizioni politiche. Credo che la politica debba tornare a essere soprattutto servizio, partecipazione e confronto, recuperando quel rapporto di fiducia con i cittadini che negli ultimi anni si è progressivamente indebolito. Ringrazio il segretario provinciale e gli amici che hanno sostenuto la mia nomina. Affronto questo incarico con spirito di servizio, nella convinzione che anche attraverso un impegno quotidiano, concreto e radicato nella comunità sia possibile contribuire a costruire nuove prospettive per Taranto”.

Soddisfazione per la nomina viene espressa dal segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico, avv. Franz Renzullo, che sottolinea il valore strategico del rafforzamento dell’organizzazione cittadina: “Un partito che ambisce a rappresentare una proposta politica seria, credibile e alternativa agli schieramenti tradizionali non può prescindere da una struttura organizzata, presente e attiva sul territorio. La politica non si costruisce soltanto attraverso le dichiarazioni dei vertici nazionali, ma soprattutto attraverso il confronto quotidiano con i cittadini, le associazioni, le imprese e le realtà sociali”.

La nomina di Francesco Ruggieri rappresenta un passaggio importante nel percorso di consolidamento del Partito Liberaldemocratico nella città di Taranto. La sua esperienza professionale, le competenze maturate in ambiti diversi e la conoscenza delle problematiche del territorio costituiscono un patrimonio prezioso per la nostra comunità politica: “Sono certo che Francesco saprà interpretare questo incarico con equilibrio, capacità di dialogo e spirito di iniziativa, contribuendo ad ampliare la partecipazione, a coinvolgere nuove energie e a promuovere un confronto costruttivo sui grandi temi che interessano il futuro della città. Il nostro obiettivo è costruire una presenza politica stabile, aperta alla società civile e capace di avanzare proposte concrete, senza pregiudizi ideologici e senza rinunciare ai principi liberali, democratici e riformisti che caratterizzano la nostra identità”.

Con questa nomina il Partito Liberaldemocratico conferma la volontà di rafforzare la propria organizzazione nella provincia ionica, promuovendo una politica fondata sulla partecipazione, sulla responsabilità individuale, sulla libertà economica, sulla tutela dei diritti e sulla valorizzazione delle competenze.