Taranto, Mirko Di Bello al mercato del rione Salinella per incontrare i cittadini

Mercoledì 12 marzo 2025, il candidato sindaco Mirko Di Bello della coalizione Adesso e i rappresentanti delle sei liste civiche che appoggiano la sua candidatura hanno visitato il mercato del rione Salinella, una realtà centrale nella vita economica e sociale della città, dove decine di famiglie lavorano con passione e professionalità.

“Durante l’incontro, è stato fondamentale far emergere le problematiche che richiedono un confronto concreto per garantire il benessere comune. – Si legge nella nota – Sono state raccolte le istanze e le criticità segnalate dai cittadini, che da tempo lamentano carenze nei trasporti e nei parcheggi, oltre a una generale mancanza di cura e sicurezza nell’area. Tuttavia, la problematica più sentita riguarda il fenomeno dell’abusivismo, che non consente agli operatori del mercato di svolgere il proprio lavoro con serenità, danneggiando il commercio e generando disagi.”

Di fronte a quanto emerso, l’impegno del candidato Mirko Di Bello è quello di intervenire per garantire agli operatori del mercato del rione Salinella e a tutti i cittadini condizioni di lavoro e di vita più serene con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita per il bene comune: “Vogliamo tracciare un percorso di cambiamento reale. – Afferma Di Bello – La città di Taranto ha necessità di un recupero della propria integrità ed identità con interventi concreti in tutte le direzioni”.