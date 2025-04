Taranto: Tacente presenta la sua candidatura a sindaco

“La città non ha bisogno di un salvatore. Ha bisogno di una guida che l’ascolti, che lavori con serietà e che, in modo collegiale, metta le persone e la comunità prima degli interessi personali e prima degli interessi dei partiti”

Questa mattina Francesco Tacente ha inaugurato ufficialmente la sua campagna elettorale per la corsa a sindaco di Taranto. Tre i pilastri della sua proposta politica: una città accogliente, sostenibile e smart. Lo ha fatto introducendo il discorso con una citazione di Papa Francesco: “Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della storia”.

Il candidato sindaco della larga coalizione di ispirazione civica e moderata ha incontrato i candidati delle sette liste che lo sostengono in questa sfida per le amministrative. Sono Fortemente Liberi-Tacente sindaco, Patto Popolare, Riformisti per Taranto-Psi, Prima Taranto, Taranto Popolare ed Evviva Taranto- Udc.

“Di fronte a me – ha spiegato il candidato sindaco – ci sono i rappresentanti di una larga coalizione di ispirazione civica e moderata, fatta di persone che credono nella competenza, nella legalità e nel dialogo, senza quelle distinzioni ideologiche di parte che hanno dilaniato questa città. Una coalizione fatta di persone perbene, di storie vere, di valori solidi.

Pur non avendo mai fatto politica, né avuto tessere di partito, oggi – ha chiarito sono consapevole di rappresentare la novità di questa campagna elettorale”.

Nel corso dell’incontro è stato rivolto uno sguardo alle prossime sfide. “All’orizzonte, cioè da domani, ci sono sfide – ha sottolineato Tacente – che per essere affrontate hanno bisogno del sostegno di tutti: in primis la riconversione green dell’ex Ilva e l’eredità infrastrutturale dei Giochi del Mediterraneo del prossimo anno, vale a dire dei prossimi mesi.

A nostro avviso, quindi, Taranto deve avere la capacità di dialogare con Bari allo stesso modo di come lo farà con Roma, pertanto sarà necessario guidare il Comune con una maggioranza che avrà più connotazione amministrativa e meno politica. – Si legge nella nota – È presto spiegato, dunque, perché siamo riusciti nella sintesi politica di comporre una coalizione di liste di ispirazione civica e moderata, all’interno della quale ci sono anche alcuni partiti che hanno sposato questo progetto, rinunciando finanche alla propria identità simbolica sulla scheda elettorale”.

Alla base del programma politico tre direttrici principali, una visione che si fonda su tre pilastri, tre impegni per una Taranto accogliente, puntando alla valorizzazione dell’offerta turistico culturale della città, sostenibile e smart attraverso l’introduzione nell’amministrazione comunale dell’intelligenza artificiale per velocizzare e ridurre la burocrazia.

“Taranto – ha concluso il candidato sindaco della larga coalizione – non ha bisogno di un salvatore. Ha bisogno di una guida che l’ascolti, che lavori con serietà e che, in modo collegiale, metta le persone e la comunità prima degli interessi personali e prima degli interessi dei partiti. Siamo civici di estrazioni diverse, ma uniti. Liberi da vincoli ideologici, ma legati a un solo dovere: quello verso Taranto”.