Tartaglia come Catania e Mignolo. Prima si dimette, poi vuole essere rieletto

di Maria D’Urso

Maggioranza in affanno. La pratica delle dimissioni dalle commissioni che prima si danno e poi si ritirano. Uno spettacolo poco edificante quello offerto dalle istituzioni cittadine

Tartaglia si dimette. Tartaglia vorrebbe essere rieletto. Questo sarebbe il modus operandi che, da qualche tempo, sarebbe in vigore nella massima assise cittadina di Taranto: i presidenti delle rispettive commissioni consiliari danno le proprie dimissioni, salvo poi essere rieletti al successivo appuntamento in Consiglio comunale.

Si tratterebbe di un copione già andato in scena nell’ultimo anno e che dovrebbe ripetersi anche questo pomeriggio, col primo consiglio comunale di settembre. Tra i punti all’ordine del giorno ci sarebbero, infatti, le dimissioni di Gianni Tartaglia dalla carica di presidente della Commissione Servizi, formalmente rassegnate lo scorso agosto. Incarico a cui, tuttavia, sembrerebbe non voglia rinunciare dal momento che sarebbe andato a bussare alla porta di diversi consiglieri, tra cui dell’opposizione, per chiedere di essere rieletto. Un’elezione che, stando alle indiscrezioni dell’ultima ora, non dovrebbe però avvenire, dal momento che la maggioranza sarebbe ancora chiamata a decidere. Tra le papabili candidate alla guida della commissione Servizi, peraltro, ci sarebbe anche la sua giovane collega Virginia Galeandro, ancora nel gruppo Per Taranto.

Lo stop estivo, che avrebbe dovuto rappresentare una pausa utile a rigenerare e apportare cambiamenti, sembra invece non aver modificato nulla. Il copione, ormai consolidato, sembrerebbe infatti ripetersi ancora una volta, dopo essere già andato in scena con i consiglieri Nicola Catania e Patrizia Mignolo.