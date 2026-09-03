Tartaglia incontra a Ceglie Onorato e abbandona il gruppo “Per Taranto”

Di Maria D’Urso

Un video sui social di Onorato lascerebbe trapelare la presenza del consigliere, insieme a Mignolo, a Ceglie per Progetto Civico Italia

Oltre ai consigli, l’estate porta anche nuove collocazioni politiche. A Palazzo di Città ci sarebbe chi scalpiterebbe, fremerebbe, all’idea di ritornare al lavoro per la Cosa pubblica. E si starebbe assicurando, ancor prima dell’inizio dei lavori, la propria collocazione anche con esponenti di caratura nazionale. Tra questi, c’è senz’altro il consigliere Gianni Tartaglia, che qualche minuto fa ha appena annunciato la l’addio al gruppo civico Per Taranto: “Si tratta di una decisione – spiega nella nota stampa – maturata con consapevolezza e serenità, senza contrapposizioni e senza polemiche, che nasce dalla volontà di dare una prospettiva nuova al proprio impegno politico, mantenendo saldo il legame con Taranto e aprendosi, allo stesso tempo, a un orizzonte più ampio”.



Tuttavia, ciò che il consigliere non ha reso noto e che sarebbe, visibilmente, accaduto emerge da un video pubblicato sui canali social dall’assessore ai Grandi Eventi, Moda e Sport di Roma Alessandro Onorato, fondatore di Progetto Civico Italia. Gruppo a cui Tartaglia, pare abbia aderito dal momento che insieme a un’altra collega “cerca casa” della maggioranza Bitetti, era a un incontro a Ceglie. Nel video, infatti, è presente anche la consigliera Patrizia Mignolo, che qualche mese fa ha lasciato il supergruppo Con Piero Bitetti per Unire Taranto, per transitare temporaneamente nel gruppo Misto di Maggioranza. Che sia intenzione di Tartaglia costituire una delegazione tarantina?



Prima della pausa estiva e dei Giochi del Mediterraneo, la maggioranza Bitetti, nonostante per mesi si sia mostrata molto traballante, sia per ragioni politiche sia private, ha retto. Nei prossimi giorni dovrebbe essere prevista una riunione di maggioranza, come già anticipato da CosmoPolis, mentre lunedì si rientrerà in aula per i lavori della seduta ordinaria. In Piazza Municipio ne attendono delle belle.