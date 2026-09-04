Un partito coeso

di Maria D’Urso

Nei prossimi giorni la consigliera dal Misto potrebbe ritornare nel Partito Democratico, che tenta di rafforzare le proprie correnti

Continuano gli spostamenti all’interno della massima assise tarantina. Dopo lo strappo di Gianni Tartaglia dal gruppo “Per Taranto”, pur rimanendo nel perimetro di maggioranza, dovrebbe essere la volta della consigliera del Gruppo Misto di Maggioranza Bianca Boshnjaku. Quest’ultima, infatti, sembrerebbe ufficialmente destinata a rientrare nel gruppo consiliare del Partito Democratico.

Prima forza di governo dell’amministrazione Bitetti, attualmente conta cinque consiglieri ovvero Luca Contrario, Stefano Panzano, Marilena Devito, Alexia Serio e Alfredo Spalluto. Il Pd esprime, inoltre, due assessori in giunta, Luana Riso e Lucio Lonoce, oltre al vicesindaco Mattia Giorno. Dopo mesi di tensioni, gli ingressi di Spalluto (ex presidente di Kyma Ambiente) in consiglio comunale e di Riso in giunta, hanno rimescolato le carte e modificato gli equilibri interni a tal punto di sfociare in tensioni e distanze tra alcuni esponenti del gruppo consiliare e i rispettivi circoli di partito. Un quadro nel quale hanno assunto un ruolo anche esponenti storici del centrosinistra tarantino, come Cosimo Borraccino.

L’eventuale ingresso di Boshnjaku nel gruppo del Partito Democratico potrebbe quindi rafforzare ulteriormente le correnti e gli equilibri interni al Consiglio comunale. La consigliera, infatti, è stata recentemente difesa pubblicamente proprio da Borraccino, che ne ha preso le parti in una fase politica caratterizzata da contrasti e prese di posizione all’interno degli esponenti della maggioranza. Un elemento che potrebbe assumere un peso non secondario nell’eventuale passaggio della consigliera nel gruppo dem e nella ridefinizione degli equilibri interni al partito.