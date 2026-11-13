VE LO SCONSIGLIO

Dopo 4 ore di dibattito sulle sorti di Kyma Ambiente, la massima assise cittadina decide di non decidere. La maggioranza e’ divisa, il PD ricorda certi psicodrammi . E Liviano, nella veste di presidente dell’assemblea, vota la mozione della minoranza. Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi

Non passa la mozione di Massimiliano Stellato (Forza Italia) sulle proposte per ristabilire verità e trasparenza sulla delicata situazione in cui versa Kyma Ambiente (ex AMIU). Nello specifico l’opposizione chiedeva la presentazione di atti e informazioni sul piano di risanamento economico-finanziario, sulle risorse finanziarie e sulle relative garanzie documentate, oltre che sul nuovo contratto di servizio. Tuttavia, sedici consiglieri hanno acceso il semaforo rosso, su scorta della proposta precedentemente lanciata dal sindaco Piero Bitetti che, invece, prevede la possibilità di organizzare incontri dedicati per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori relativi al risanamento economico e patrimoniale della municipalizzata dell’igiene urbana. Tra gli undici voti favorevoli alla mozione dell’opposizione, invece, figura anche il presidente del Consiglio comunale Gianni Liviano (come aveva anticipato in fase di dibattito). I consiglieri di Progetto Civico, Gianni Tartaglia e Patrizia Mignolo, anzichè votare con la maggioranza e di conseguenza contro l’opposizione, si sono astenuti. Lo stesso per Vincenzo Di Gregorio di Azione che ha preferito non votare ne contrariamente ne favorevolmente. Del resto, il risentimento tra i lavoratori che hanno assistito, in platea, è ormai giunto al culmine. Lo si è percepito per tutta la seduta, sin dai primi minuti, quando si sono sistemati pacatamente tra il pubblico senza lamentarsi. Nessun grido o richiamo disperato per attirare l’attenzione: ha prevalso il rumore del silenzio.

La frammentata maggioranza

È sul fronte politico, invece, che gli animi si sono accesi. Al di là delle abituali stoccate tra opposizione e maggioranza, quest’ultima ha mostrato divisioni al proprio interno, con posizioni differenti tra i consiglieri. Basti pensare alle contrapposizioni emerse nel Partito Democratico, che da questo consiglio ne esce frammentato per via dei diversi dissensi.

Lo sgomento dei sindacati

Dopo una seduta durata oltre quattro ore, i sindacati Uiltrasporti, Fiadel, Siuls, Nidil CGIL e Felsa CISL hanno espresso insoddisfazione per l’esito dei lavori: “Il Consiglio comunale monotematico su Kyma Ambiente – dichiarano congiuntamente – segna una pagina kafkiana della politica tarantina. Infatti, si dichiarano con veemenza delle cose e poi, al momento del voto, si fa altro. Il nostro invito a fermarsi un attimo e fare tutte le verifiche possibili sul documento di bilancio è stato condiviso. Peccato che poi si sia votato in maniera diversa. Evidentemente, la tenuta politica di una maggioranza è più importante del futuro di un’azienda pubblica e dei suoi 500 lavoratori”. Le organizzazioni sindacali hanno quindi espresso “tutta la propria disapprovazione e incredulità”, preannunciando la prosecuzione della mobilitazione. Motivo per cui lunedì prossimo sarebbe prevista una riunione dei dirigenti sindacali e, in settimana, sarà convocata un’assemblea generale dei lavoratori per decidere le prossime iniziative, a partire dalla richiesta di revoca dell’amministratore unico.

La replica di Nacci

All’amministratore unico, l’ingegnere Gaetano Nacci, non sono piaciute le lamentele e le richieste avanzate dai sindacati. Nel corso del suo primo intervento, l’amministratore unico di Kyma Ambiente, Gaetano Nacci, ha criticato gli atteggiamenti di contrapposizione tra le parti, ricorrendo a una citazione dei “Promessi Sposi” e all’immagine dei “capponi di Renzo”, intenti a beccarsi l’un l’altro.

Nacci ha invitato a non fare propaganda sulle questioni legate alle normative, richiamando la necessità di affrontare la situazione aziendale con responsabilità e senza alimentare ulteriori contrasti: “In questi mesi abbiamo dovuto lavorare a una soluzione, consapevoli che sul percorso incidono numerose normative che ne restringono i margini di manovra”. L’amministratore ha poi ricordato che Kyma Ambiente, dal 19 gennaio 2026, si trova in una procedura di crisi avviata dal Collegio sindacale, sottolineando come alcuni passaggi siano stati “obbligati e vincolati dalle disposizioni normative”. Ha quindi richiamato la presentazione del piano di risanamento, evidenziando la necessità di adottare la relativa determina e di procedere con gli adempimenti previsti presso la Camera di Commercio.

Sul tema del Termovalorizzatore, ha ribadito di aver compiuto un “passaggio corretto”, intervenendo su una questione che, a suo dire, “non era stata affrontata nei tredici anni precedenti”. Infine, Nacci si è detto dispiaciuto per la “protesta e per lo sciopero” dei lavoratori. Ha ricordato che l’azienda opera in una situazione condizionata dalla segnalazione relativa all’inopportunità di mantenere il servizio affidato a Kyma Ambiente, avvertendo che eventuali disservizi rischiano di compromettere la prosecuzione dell’affidamento e, di conseguenza, di “annientare l’azienda”. Nel secondo intervento, dopo aver ascoltato tutti i consiglieri, Nacci è tornato sulla situazione debitoria della partecipata, sottolineando che 50 milioni di euro di debiti sono tanti per un’azienda pubblica. Ha quindi fatto riferimento a una vicenda che riguarda l’INPS nel 2023: a suo dire, l’Ente civico avrebbe richiesto la regolarizzazione di alcuni debiti, che Kyma Ambiente avrebbe provveduto a pagare, presentando successivamente un ricorso. Nel bilancio, tuttavia, quell’episodio sarebbe stato registrato come “accredito” anziché come debito. Nacci ha sostenuto che la rettifica di questa voce nel 2026 lo abbia reso un amministratore “scomodo, inviso”, collegando a questo aspetto anche la presenza di pareri negativi da parte degli organi di controllo. Quanto al Piano, di Risanamento azienfale ha spiegato che prevede la valorizzazione dei beni nell’ambito di un’ipotesi concordataria, con l’obiettivo di soddisfare i creditori. Le alternative prospettate sarebbero due: l’acquisizione dei beni, come nel caso dell’impianto Pasquinelli, oppure la vendita, attraverso la nomina di un perito da parte del Tribunale. Nacci ha concluso affermando che gli impianti debbano rimanere pubblici, suggerendo quindi che il Consiglio comunale imponga il trasferimento dei beni da Kyma Ambiente al Comune, per evitare possibili speculazioni e mantenere quelli che alcuni consiglieri hanno definito i “gioielli di famiglia”.

I chiarimenti tecnici sui debiti

Il dirigente Simone Simeone, addetto al controllo analogo, ha precisato che la nota inviata all’amministrazione dopo l’esame del bilancio “non rappresenta un parere negativo, ma un’analisi del percorso seguito per la sua redazione”. Alla luce di alcuni dubbi, ha riferito di aver avanzato richieste di chiarimento a Nacci, che ha successivamente approvato il nuovo progetto di bilancio, fornendo risposte anche rispetto ad alcuni rilievi sollevati dal Collegio sindacale. Simeone ha, inoltre, sottolineato l’importanza della continuità aziendale, spiegando che si tratta di un obiettivo che si sta “cercando di costruire”. Ha poi rassicurato l’assise sul fatto che, qualora il bilancio venisse approvato con delle perdite “non si produrrebbero effetti sul fondo perdite o sul bilancio consolidato”. Gli effetti legati all’apertura dello stato di crisi, ha aggiunto, sono invece poco rilevanti in questa fase, perché l’attenzione deve concentrarsi soprattutto sulla massa debitoria.

Le parole di Bitetti

Il primo cittadino, dopo aver ascoltato tutti gli interventi dei consiglieri, ha preso la parola con tono molto calmo e pacato. L’obiettivo, ha ribadito, è mantenere il servizio pubblico, così come garantire la pulizia della città per i cittadini che pagano le tasse: “È inutile insistere sulla ricapitalizzazione, a meno che qualche ente di controllo non voglia dirci il contrario. Noi, come Comune, non abbiamo le risorse necessarie”. Sul rischio di una “svendita dei gioielli di famiglia”, il sindaco ha precisato che nessuno vuole procedere in questa direzione, ma che, al contrario, l’intenzione è quella di valorizzarli: “Ho parlato di un eventuale socio di minoranza, non di una cessione ai privati. Il socio potrebbe apportare le risorse finanziarie esterne necessarie per salvare l’azienda. Inoltre, potrebbe esserci la possibilità che qualche altro ente conceda un contributo a fondo perduto, da non confondere con un finanziamento”. Il sindaco è poi passato alla questione del bilancio: “Ci sono tempi e responsabilità. Il sottoscritto e una buona parte di questa amministrazione siamo sul pezzo ogni giorno per l’ex Amiu. Ci teniamo tutti al nostro futuro e alla città”. Ha poi invitato a mantenere un atteggiamento serio di fronte a una vicenda complessa, “quando sarebbe facile girarsi dall’altra parte”. Infine, ha spiegato che, per votare la proroga del Contratto di servizio, bisogna garantire la continuità con quello esistente, mentre per il nuovo contratto non sarà possibile procedere in continuità con le attuali norme.

In difesa dell’amministrazione è intervenuto anche l’assessore alle Partecipate, Gianni Cataldino, che ha commentato: “Lavorare per difendere i lavoratori è dura. Ho sentito tanto populismo oggi”.



Le richieste dei consiglieri di maggioranza e minoranza. Liviano e PD mettono in crisi la maggioranza

Puntuale è stata la pioggia di critiche da parte dell’opposizione. Ad aprire la fase del dibattito è stato Massimiliano Stellato (Forza Italia), primo firmatario della mozione, che ha ribadito come il Collegio sindacale sia stato chiaro e netto sulla propria “contrarietà”. Da qui la richiesta dell’opposizione di chiarimenti e trasparenza su un nuovo piano industriale, sul fabbisogno del personale e sulle garanzie occupazionali. Prima Taranto con Checco Tacente ha chiesto “risposte credibili” sul futuro della partecipata, mentre con Adriano Tribbia ha manifestato scetticismo rispetto le “riunioni con pochi soggetti”, sostenendo che il Consiglio comunale così rischia di diventare soltanto una “valvola di sfogo” se poi le vere interlocuzioni e gli incontri decisionali continuano a svolgersi nelle stanze, senza un effettivo coinvolgimento dell’assemblea cittadina. Infine, ha sollevato una questione politica legata ai riferimenti di Nacci alle precedenti malagestioni, chiedendo se questi richiami fossero rivolti al Partito Democratico, oggi parte della maggioranza, e quale posizione assumerà lo stesso sindaco quando sarà chiamato a firmare nuovi atti e a prendere decisioni. Emiliano Messina (UDC) ha definito quello di Nacci uno “scivolone” in riferimento alla manifestazione dei lavoratori, sottolineando che si tratta di una loro legittima possibilità, soprattutto considerando che non vengono ascoltati da anni. Per Fratelli d’Italia è intervenuto Luca Lazzaro, che ha evidenziato una visione non chiara della situazione e Tiziana Toscano, che invece, ha invece ribadito la necessità di impegni precisi come la richiesta di documenti, importi, coperture, scadenze e cronoprogramma pubblici. Per Gregorio Stano (Movimento 5 Stelle) è stato “esemplare” che il Comune di Taranto abbia diffidato i propri lavoratori, quando, a suo avviso, “avrebbero dovuto farlo loro”.

Anche la maggioranza, seppur fedele al sindaco, non ha risparmiato qualche richiesta e stoccata a Nacci e sul documento di risanamento. Per il Partito Democratico è intervenuta la capogruppo Alexia Serio, che ha risposto ringraziando Tribbia per la “preoccupazione mostrata nei confronti del PD”. Ha poi difeso la soluzione del concordato preventivo in continuità aziendale diretta (ex articoli 84 e seguenti del Codice della crisi), definendola non una resa, ma uno scudo giuridico ed economico indispensabile per sterilizzare il pregresso e proteggere il perimetro aziendale, consentendo di proseguire l’attività. Il PD ha tuttavia chiesto certezza e rigore formale, attraverso “l’acquisizione dei pareri aggiornati del Collegio sindacale e della società di revisione sul superamento dei rilievi al progetto di bilancio”. Ha, inoltre, invocato trasparenza assoluta sull’effettivo stato del procedimento AIA e sulla reale stima di valorizzazione degli asset di Statte, affinché “non si svenda ciò che può ancora generare valore per la collettività”. Infine, ha chiesto un “controllo inflessibile sul rispetto dei vincoli normativi previsti dal Testo unico sulle partecipate e dalla Corte dei Conti rispetto a ogni misura di supporto finanziario”, garantendo al contempo la “tutela prioritaria dei lavoratori e la continuità del servizio ai cittadini”. Molto critico e dai toni accesi è stato l’intervento di Alfredo Spalluto, ex presidente dell’Amiu, prima che subentrasse Nacci. Spalluto ha rivendicando le proprie posizioni passate evidenziando come la composizione negoziata “dia una misura preventiva, al pari del concordato, e finisca anche per allungare i tempi”. Anche Gianni Tartaglia, di Progetto Civico ha chiesto chiarimenti sull’inceneritore, precisando che la svalutazione “non può essere considerata un criterio”, dal momento che gli asset sono i “gioielli di Kyma Ambiente, pur trattandosi di strutture ormai vecchie e ferme da tempo”. Se Vincenzo Di Gregorio (Azione), finora, si è sempre mosso sul solco dell’ambiguità politica, questa volta ha assunto una posizione chiara, chiedendo pubblicamente la revoca di Nacci: “Su alcune cose – ha detto durante il suo intervento – ci siamo divisi con la maggioranza. Dopo la bocciatura del bilancio da parte del Collegio sindacale, i rilievi della società di revisione e del controllo analogo, e dopo l’intervento di Spalluto, che fa parte della maggioranza, il sindaco non deve approvare questo bilancio e deve comunicare a Nacci che il tempo è finito”.

Inaspettata, invece, è stata la reazione del presidente del Consiglio comunale Gianni Liviano che, dopo un “mea culpa” rivolto a tutti, tra consiglieri di maggioranza e minoranza, dirigenti e revisori, per aver contribuito a determinare questa situazione, ha dichiarato il proprio voto favorevole alla mozione di Stellato, schierandosi dunque a favore dell’opposizione. Una presa di posizione che ha suscitato, molto probabilmente, il fastidio del primo cittadino, che subito dopo si è alzato dal proprio posto.

L’adesione di Boccuni e Vitale a Prossima

Il passaggio è stato comunicato all’inizio della seduta del consiglio amministrativo, che si è svolta mezz’ora prima, in cui sono stati approvati debiti fuori bilancio. Notizia che CosmoPolis aveva già annunciato mesi addietro. I civici Giandomenico Vitale e Patrizia Boccuni, eletti inizialmente nelle file di Unire Taranto e successivamente transitati nel super gruppo Unire Taranto con Bitetti Sindaco, hanno costituito ufficialmente il gruppo Prossima. Quest’ultimo, che in Consiglio regionale fa riferimento al consigliere di maggioranza Giuseppe Fischetti, è un gruppo di “estrazione civica per chi non si riconosce nei partiti tradizionali”, ha dichiarato Boccuni, che ha poi aggiunto: “Prossima come la vicinanza che dimostriamo quotidianamente nell’ascolto e nel confronto, con uno sguardo sempre autonomo sui temi locali”. Vitale ha quindi sottolineato che il civismo non è “uno spazio che si contrappone ai partiti, ma una diversa inclinazione politica”, che gli ha insegnato quanto sia “importante il valore dell’ascolto”. L’appello del duo, nella fase finale dell’intervento, è stato chiaro: “Noi ribadiamo la nostra fedeltà all’amministrazione, tuttavia vi chiediamo di remare tutti insieme verso un’unica direzione”. Dichiarazioni che, all’inizio della seduta, sembravano quasi sibilline, considerando che successivamente la maggioranza ha dimostrato di non essere coesa su una tematica molto importante come quella della crisi dell’ex AMIU.