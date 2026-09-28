Voli passeggeri a Grottaglie, Borraccino: “Giornata storica per il territorio tarantino”

Pubblicato da Aeroporti di Puglia il bando per le compagnie aeree. Borraccino: “Dopo dieci anni raggiunto un obiettivo strategico”

“Oggi è una giornata storica per il territorio tarantino. Finalmente, Aeroporti di Puglia ha pubblicato il bando per le compagnie aeree che vorranno utilizzare l’aeroporto di Grottaglie per i voli di linea passeggeri. Dopo tanti lavori fatti all’aeroporto di Grottaglie, dal punto di vista tecnico per oltre 40 milioni di euro finalmente giungiamo a questo risultato che ha davvero dello storico.” Così in una nota il consigliere regionale Mino Borraccino è intervenuto sulla questione dell’aeroporto di Grottaglie.

“Entro il 31dicembre2026 si potranno presentare le offerte da parte delle compagnie interessate. Possono esserci anche degli incentivi alle compagnie che vorranno utilizzare l’aeroporto di Grottaglie per i voli di linea. Personalmente mi occupo di questa vicenda esattamente da 10 anni, da quando nel 2016 iniziamo la battaglia con l’allora Presidente Michele Emiliano. – Sottolinea Borraccino – Voglio ringraziare tutte le associazioni proaeroporto che hanno tenuto viva questa battaglia in tutti questi anni.

Un ringraziamento doveroso va al Presidente di AdP, Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile e al nuovo Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro per aver saputo ascoltare l’esigenze dei consiglieri regionali, espressione del territorio.

Mi si lasci esprimere una soddisfazione personale, dopo tanto lavoro fatto da consigliere regionale prima, da assessore allo sviluppo economico dopo, successivamente da consigliere del Presidente della Regione Puglia ed infine da presidente di commissione in Regione, per questo obiettivo che è sempre stato nella mia testa è al centro della mia attività istituzionale. – Si legge nella nota – Tante volte ho subito critiche, a mio avviso ingiuste, per quello che in prima persona ho fatto per raggiungere l’obiettivo, ma questo risultato mi ripaga pienamente e mette il bavaglio a chi mi spesso mi ha criticato ingenerosamente.

Con questa scelta Taranto e la sua provincia avrà potenzialità enormi sotto il punto di vista turistico e commerciale oltre a garantire il sacrosanto diritto alla mobilità che sino ad ora ci è sempre stato negato. – Conclude Borraccino – Adesso mettiamo da parte tutte le polemiche e lavoriamo con passione, insieme, verso quest’obiettivo strategico che cambierà il volto della nostra provincia.”