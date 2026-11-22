di Angelo Nasuto

I Dem contestano la ripartizione degli oltre 11 milioni destinati a Taranto e provincia: “Servono chiarezza sui progetti e sui criteri di assegnazione”

Interviene il PD di Massafra a proposito della ZES unica, nell’ambito della quale sono stati stanziati oltre 11 milioni di euro per Taranto e provincia, invitando a guardare i numeri prima dei proclami. “A tal proposito – attacca la sezione PD massafrese – con tutti questi finanziamenti, ci sono zero euro per la Tebaide”.

A proposito di quanto dichiarato dall’onorevole Iaia, per i Dem sarebbe opportuno prestare attenzione alle cifre prima di trasformarle in un trionfo per Taranto e provincia. Degli 11.358.441 euro complessivi ammessi a finanziamento nell’ambito della ZES unica, i fondi sono stati assegnati a soli tre destinatari, per un totale di quattro progetti.

Il Consorzio ASI di Taranto ha ottenuto 4.812.000 euro, pari al 42,4% del totale, suddivisi in due interventi da 501.000 euro e 4.311.000 euro, destinati al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nelle aree produttive. Questa la lista degli altri Comuni beneficiari dei fondi: il Comune di Sava (3.946.441 euro), pari al 34,7% del totale, e il Comune di Monteiasi (2.600.000 euro), pari al 22,9%.

Massafra e gli altri 26 Comuni della provincia hanno invece ricevuto zero euro, pari allo 0% del totale. Massafra non è un Comune privo di area produttiva: fa parte del Consorzio ASI di Taranto e ospita l’Agglomerato ASI di Massafra.

“Non è quindi stata esclusa – aggiunge la nota – per mancanza di area industriale o di potenziale di sviluppo. Il bando permetteva ai Comuni con oltre 5.000 abitanti, dotati di aree PIP, e ai Consorzi ASI di presentare progetti. Occorre quindi chiarire se Massafra non abbia presentato una domanda, se l’abbia presentata e sia stata respinta oppure se l’intervento sia stato incluso nella domanda del Consorzio ASI”.

L’attuale amministrazione comunale, a giudizio dei piddini, ha perso un’occasione concreta per portare risorse a Massafra, destinate alla viabilità, alle infrastrutture, ai servizi e alla competitività delle aree produttive. In effetti, non basta lamentarsi del degrado o attendere fondi dalla Regione e dal Governo: bisogna costruire progetti solidi, presentarli nei tempi e nelle sedi giuste e difenderli con competenza e continuità.

“Non si contesta l’utilità – conclude il PD – dei fondi assegnati a Sava o Monteiasi. Sono interventi necessari e meritevoli. Ma prima di festeggiare gli 11 milioni per la provincia, vanno resi pubblici i progetti presentati, i criteri di valutazione, i punteggi, i progetti respinti e le motivazioni delle decisioni. La ZES unica deve essere uno strumento di sviluppo per tutta la provincia, non uno strumento di ripartizione delle risorse che lascia Massafra e la maggior parte dei Comuni a zero”.