A Taranto 132 donne si sono rivolte al Centro antiviolenza dall’inizio dell’anno, 50 a Grottaglie e 40 a Manduria. Dall’ascolto alla protezione, il lavoro delle professioniste e l’importanza dell’emancipazione femminile per contrastare la cultura della violenza

Chi usa la violenza e poi dice che non lo farà più, non cambia. Sta solo mentendo. Chi manipola, a proprio piacimento, una persona, non cambia. Sta solo prendendo tempo. Chi si comporta brutalmente, in nome dell’amore, mente. Non cambierà mai. Questi, e tanti altri, sono i messaggi che oggi, più che mai, istituzioni, associazioni, enti e professionisti nella giornata contro la violenza sulle donne, cercano di veicolare. Messaggi che, si spera, ogni giorno possano in qualche modo arrivare a quelle vittime di relazioni tossiche e brutali, nelle quali spesso i carnefici si travestono da uomini da favola, prima di dare il via all’inferno.

L’impegno dell’associazione Alzaia Ets

Tra queste realtà vi è, soprattutto, Alzàia Ets. Nata nel 2007 gestisce il centro antiviolenza “Sostegno Donna”di Taranto e, in collaborazione con Sud Est Donne, lavora a tutela delle donne vittimizzate dalla violenza maschile. È composta da un gruppo di professioniste che opera all’interno del CAV presente nella ASL di via Dante e attraverso diversi sportelli, tra cui quello di Piazza Catanzaro, mentre in provincia è attiva nell’ambito di Grottaglie e Manduria. Qui le donne che decidono di denunciare la propria condizione di violenza trovano spalle amiche su cui poggiarsi. Per chiedere aiuto è semplice: basta chiamare la rete nazionale, al 1522, oppure rivolgersi direttamente al numero personale dell’associazione, attivo h24, che è il 3271833451.

Molti accessi, come ci raccontano le professioniste di Alzàia contattate da CosmoPolis, avvengono in maniera spontanea, in seguito a eventi di sensibilizzazione dedicati al tema, oppure tramite invio dei servizi. Dopo la segnalazione, la vittima svolge un primo colloquio con l’operatrice, che raccoglie la sua storia di violenza ed effettua una prima valutazione del rischio. La donna, in base alle proprie esigenze, viene presa in carico dall’equipe multidisciplinare avvalendosi della consulenza legale, sociale e del supporto psicologico. Le donne con figli minori vengono prese in carico anche dai servizi sociali, con i quali si avvia un lavoro in rete e sinergia per la tutela del nucleo. Nei casi più gravi, quando la donna ha necessità di protezione immediata può essere accompagnata, in anonimato, in strutture protette che attualmente si trovano fuori dai confini tarantini. Le professioniste sottolineano che ogni scelta e ogni richiesta nascono e “si sviluppano in maniera del tutto spontanea”. Nessuna donna è mai stata costretta a proseguire il percorso contro la propria volontà, tant’è che si sono verificati casi in cui alcune donne, dopo un primo accesso, sono tornate a chiedere aiuto anche a distanza di molti anni.

L’associazione Alzàia ETS è l’unico CAV autorizzato dalla Regione Puglia motivo per cui rispetta una serie di requisiti, tra cui la formazione continua e specifici adempimenti. Si avvale di un lavoro di squadra, capillare, che avviene con il supporto della Questura, delle Forze dell’Ordine e dell’Ospedale.

Le iniziative a contrasto della violenza

È positivo constatare come gli eventi possano fare la differenza, anche quando riescono a generare una sola segnalazione. E Alzàia organizza numerosi incontri, dibattiti e manifestazioni legati alla violenza di genere. Stamattina incontrerà la Consulta Provinciale Studentesca e i ragazzi di diverse scuole della provincia, per confrontarsi e dibattere sul tema.

Nel pomeriggio, invece, alle 17:30, dall’ingresso dell’Arsenale partirà il corteo “25 novembre tutti i giorni” che raccoglierà la voce di chi lavora quotidianamente per contrastare il fenomeno, trasformandola in un grido collettivo.

Sono inoltre attualmente in corso una serie di appuntamenti, iniziati lo scorso 19 novembre alla Biblioteca Acclavio e che si protrarranno fino al prossimo maggio, durante i quali si discutono e approfondiscono le tematiche legate alla violenza (da quella fisica e verbale a quella psicologica, fino a quella economica), imparando a riconoscerla nelle sue diverse sfumature.

“Se domani non torno”, il film che insegna alle ragazze come reagire

Da gennaio di quest’anno a oggi sono state 132 le donne che si sono rivolte al CAV e allo Sportello di Taranto, 50 quelle che si sono rivolte alla sede di Grottaglie e 40 quelle che si sono rivolte nella sede di Manduria. Si tratta di numeri che fanno riflettere perché, se da una parte dimostrano che la sensibilizzazione su certi temi pian piano sta funzionando, dall’altra evidenziano una ferita ancora aperta: sono tante le donne che continuano a vivere storie in cui si manifestano maltrattamenti e violenze. E, probabilmente, sono ancora molte quelle che non sono riuscite a compiere questo passo.

Si denuncia per liberarsi, spesso quando la donna vittimizzata comprende di non avere più una via d’uscita. “Se domani non torno” è l’ultimo di una serie di film e produzioni legati al tema: un film drammatico italiano del 2026, diretto da Paola Randi e tratto dal libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e Marco Franzoso. Racconta la tragica storia di Giulia Cecchettin, scomparsa nel 2023 per mano del suo ex fidanzato.

Non è una storia di violenza diversa dalle altre. Tuttavia, ciò che ha suscitato clamore nelle cronache è il contesto borghese in cui si è consumata la vicenda. Passione e gelosia morbose si sono sedimentate tra studenti universitari, ragazzi provenienti da famiglie nelle quali avrebbe potuto respirarsi un’educazione sentimentale differente.

È interessante osservare, come riportano Rai News e il Corriere della Sera, che dall’uscita del film si è registrato un forte aumento delle chiamate al numero antiviolenza 1522 e delle segnalazioni ai centri antiviolenza, come il Centro Veneto Progetto Donna.

L’emancipazione femminile: è punto di partenza o di arrivo?

La violenza di genere non è un concetto ascrivibile solamente alla brutalità di chi la mette in atto. È molto di più. È parte di un sistema di comportamenti, insiti nella società e sedimentati nei secoli, in cui coesistono fattori come usi e costumi, cultura, educazione, tradizione e religione di un popolo. Argomenti che trovano sbocco e vengono maggiormente approfonditi negli studi di genere. Nati in Nord America a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, nell’ambito degli studi culturali, hanno preso piede in Europa occidentale negli anni Ottanta. Derivano da un certo filone del pensiero femminista e trovano spunti fondamentali nel post-strutturalismo e nel decostruzionismo francese, attraverso un intreccio di metodologie differenti che abbracciano diversi aspetti della vita umana: dalle scienze umane e sociali a quelle psicologiche e letterarie, dalla sociologia alle scienze etno-antropologiche, dalla letteratura alla filosofia, dalla teologia alla politica, fino alla demografia e agli studi sociologici e storici.

C’è un modo per sconfiggere il patriarcato? Sì, ed è nell’emancipazione femminile. Quest’ultima è un processo che va ben oltre le battaglie popolari come il cambio dei nomi al femminile, la scelta di non depilarsi, di non usare il reggiseno o la convinzione e che la propria libertà sessuale possa passare anche dalla vendita di foto intime su piattaforme online.

No, l’emancipazione femminile è anche e soprattutto altro. È un processo storico che affonda le radici nella fine dell’Ottocento e che ha preso avvio attraverso una serie di percorsi giuridici, politici e sociali, capaci di rimuovere gran parte delle restrizioni legali e culturali imposte alle donne. Al di là di ogni singolo aspetto, tuttavia, resta fondamentale il problema dell’occupazione femminile. L’emancipazione, come teorizzava Simone de Beauvoir nella sua opera fondamentale “Il secondo sesso” si realizza concretamente anche attraverso il lavoro e l’indipendenza economica.

È un processo lungo, certo, che segue direttive diverse in ogni parte del mondo e in ogni contesto sociale. Ma non è impossibile. Possibile è, invece, il cambiamento di prospettiva: ci vorranno anni, forse secoli, eppure qualcosa, seppur ancora impercettibile, starebbe cambiando.