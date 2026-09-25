Taranto, la Reliquia di San Francesco d’ Assisi

È arrivato in città un frammento del cappuccio del saio che indossava il Santo

In occasione dell’800°anniversario del

Transito (1226-2026) del Santo, dal 25 settembre al 4 ottobre, la comunità parrocchiale del Sacro Cuore Taranto, riceverà in dono una reliquia per la peregrinatio del 2026. È prevista per le 17.30 la Cerimonia d’ accoglienza.

Si tratta di un frammento del cappuccio del saio, la parte dell’abito che copriva e avvolgeva il capo di Francesco e che costituisce – fanno sapere – un prezioso documento e una reliquia significativa.

Il cartiglio che l’accompagna – sottolineano – si riferisce al Habitus S. P. Francisci: è la povera lana che Francesco portò addosso nei suoi giorni, il tessuto fu rammendato più volte. Il saio con il suo cappuccio, divenne l’abito nuovo della scelta di vita del Santo, il segno di chi aveva lasciato tutto per seguire la sua fede.

La reliquia è custodita in un reliquiario di stile neogotico.



Credit foto P. Sacro Cuore Taranto