A Taranto una regata di velieri provenienti da tutto il mondo: il progetto che fa sognare

Dopo il boom di turisti per Nave Vespucci, il presidente di StarTA, Nino Nastasi, rilancia il progetto per portare in città la Tall Ship Race

«Circa 70mila visitatori su nave Vespucci. Un vero e proprio boom di presenze. Ma ci pensate cosa potrebbe accadere se, insieme al Vespucci, a Taranto fossero presenti contemporaneamente altri cinque/sei velieri? Un sogno? Sì ma che potrebbe diventare realtà, e permettere così alla città di sognare in grande, con la Tall Ships Race».

Nino Nastasi, presidente del comitato StarTA, torna insistentemente sulla proposta da lui stesso avanzata, affiancato dal Taranto Think Tank in questo, e presentata alla precedente amministrazione comunale, con tanto di progetto di massima corredato di costi e di benefici in termini di ritorni economici per la città e, soprattutto, di presenze turistiche che permetterebbero a Taranto ma anche ai vicini paesi della provincia di andare in overbooking.

«La Tall Ships Race – sottolinea Nino Nastasi – è una delle più affascinanti manifestazioni navali al mondo. Riunisce grandi velieri storici provenienti da ogni continente, seguiti da centinaia di migliaia di visitatori in ogni porto tappa. È molto più di una regata: è una celebrazione del mare, della formazione giovanile, della cooperazione internazionale e delle tradizioni marinare».

Secondo le proiezioni, fa presente ancora il presidente di StarTA, «Taranto potrebbe accogliere fino a 200.000 visitatori in una settimana, con una ricaduta economica stimata tra i 12 e i 18 milioni di euro. Si tratta di numeri basati sulle esperienze analoghe già vissute in altre città portuali europee».

L’idea non è solo quella di attrarre turismo ma, anche, di coinvolgere l’intera città. Associazioni sportive, scuole, università, realtà culturali e giovanili sarebbero chiamate a partecipare all’organizzazione e all’animazione dell’evento. Laboratori, regate, mostre, concerti, street food e attività educative renderebbero Taranto un luogo unico nel Mediterraneo.

«Con la Tall Ships Race – aggiunge ancora Nastasi – vogliamo una città che si affacci al mare con orgoglio, cultura, ospitalità e futuro. L’auspicio, che è condiviso da cittadini, operatori del turismo e associazioni, con le quali abbiamo già avuto modo di interloquire presentando loro il progetto, è che la prossima amministrazione comunale faccia propria questa visione, avviando sin da ora un dialogo per rendere Taranto una delle città ospitanti della Tall Ships Race. Dopo il successo della Vespucci – conclude Nastasi -, Taranto ha dimostrato di poter accogliere eventi di rilievo mondiale. Ora è il momento di guardare al futuro con coraggio e progettualità, riportando la città al centro della scena marittima internazionale».

Il progetto è ancora nel cassetto della scrivania del sindaco…. «basta aprirlo e tirarlo fuori», conclude Nastasi.