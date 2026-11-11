A TUTTO GAS

La nuova siderurgia decarbonizzata punta sul preridotto, ma non “riduce” la bolletta degli italiani. Il buco miliardario accumulato dallo stabilimento per i consumi di gas minaccia di pesare sulle nostre tasche

Il conto del gas precede la “nuova Ilva”. La questione sembra scombinare i piani di chi, in questi mesi, ha maturato la visione di una fabbrica avveniristica capace di risollevare le sorti della siderurgia italiana. Il debito maturato assume peso mentre si torna a discutere del possibile assetto produttivo dello stabilimento di Taranto, con la realizzazione di impianti per la produzione di preridotto (DRI) destinati ad alimentare i futuri forni elettrici.

Un percorso di decarbonizzazione che richiederebbe importanti quantitativi di gas naturale e che, ad oggi, si pone tra le prime incognite finanziarie, rischiando di impattare sulle tasche dei cittadini.

L’emergenza è già deflagrata nel gennaio 2023 quando Franco Bernabè, allora presidente di Acciaierie d’Italia, durante un’audizione parlamentare aveva avvertito che, senza il pagamento degli arretrati a Snam, le forniture sarebbero state interrotte e l’attività produttiva dello stabilimento sarebbe risultata “irrimediabilmente compromessa”. L’azienda, travolta dall’impennata dei prezzi energetici, aveva accumulato una consistente esposizione verso i fornitori. Il costo dell’energia, secondo quanto riferito dallo stesso Bernabè, era passato dai circa 200 milioni di euro di un anno normale a 1,55 miliardi nel 2022.

La soluzione individuata allora per scongiurare l’interruzione delle attività fu il ricorso al servizio di “default trasporto”, uno strumento emergenziale utile a garantire la sicurezza e la continuità della rete del gas in assenza di un normale contratto di fornitura. Una condizione che, negli anni, si è trasformata in una voragine finanziaria.

In questi giorni l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha trasmesso una segnalazione al Parlamento, quantificando in circa 1,1 miliardi di euro i crediti scaduti e non pagati da Acciaierie d’Italia al 30 settembre 2026. Quasi 600 milioni sono già stati reintegrati a Snam attraverso una quota inserita direttamente nella bolletta del gas.

Il rischio di morosità, scrive l’Autorità, viene “interamente socializzato e posto, dunque, a carico della collettività”. In sostanza, una parte consistente del costo del gas consumato dall’ex Ilva è già stata trasferita sul sistema degli utenti. E il credito continua ad aumentare, mentre Acciaierie d’Italia non ha ancora sottoscritto un contratto di approvvigionamento sul libero mercato. ARERA segnala inoltre che la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea potrebbe comportare ulteriori obblighi di restituzione delle agevolazioni energetiche ottenute.

Aspetto questo non passato certo inosservato. Federacciai, nelle ultime ore, starebbe già stoppando la produzione per l’insostenibilità dei costi energetici. Antonio Gozzi invoca la proroga dell’Interconnector e dell’Energy Release, oltre alla possibilità di riformulare le condizioni di approvvigionamento energetico. Una richiesta che consentirebbe alle sue fabbriche di competere con i concorrenti europei. Peccato che, se concessa, graverebbe sulle bollette dei consumatori, con i primi eventuali rincari a partire dal primo gennaio prossimo.

Il tutto giungerebbe a ridosso del nuovo decreto Bollette, approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre, che promette di contenere i costi dell’elettricità attraverso un meccanismo di rimborso alle centrali termoelettriche. Per le famiglie, intanto, le stime disponibili parlano di un risparmio nell’ordine di appena 17 euro l’anno. Un beneficio modesto, peraltro non garantito in misura uniforme, mentre una parte degli oneri del meccanismo potrà essere trasferita sulle bollette degli utenti con contratti a prezzo variabile.

Un equilibrio difficile da sostenere: da una parte il sistema industriale pretende nuove agevolazioni per evitare il fermo degli impianti, dall’altra i consumatori continuano a partecipare al finanziamento dei meccanismi che dovrebbero garantire la tenuta energetica del Paese (ancora sacrifici a garanzia della strategicità).

Nel caso dell’ex Ilva il problema risulta endemico, trattandosi di un’azienda già gravata dall’impossibilità di accedere agli sconti energivori, come stabilito da una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che esclude l’amministrazione straordinaria dagli aiuti di Stato.

Nel frattempo, a Taranto, il dibattito politico e parlamentare si polarizza attorno alla decarbonizzazione. Gli emendamenti proposti al Senato quest’oggi rilanciano la realizzazione del polo DRI e dei forni elettrici. Il primo è a firma di Magni, De Cristofaro e Cucchi (Sinistra Italiana), il quale vincola i futuri piani industriali a un polo del preridotto e alla nomina di un commissario straordinario per accelerare l’avvio dei cantieri. Sulla medesima linea si colloca il documento sottoscritto da Martella, Camusso e altri senatori del Partito Democratico, che inserisce espressamente gli impianti DRI e i forni elettrici tra gli interventi da sostenere per la decarbonizzazione della produzione siderurgica.

Lo stesso piano industriale proposto da AdI restituisce un analogo schema: DRI con progressivo passaggio all’idrogeno verde. Ciò significa che la nuova struttura produttiva avrebbe bisogno di approvvigionamenti energetici consistenti e di una copertura finanziaria che non può non tenere conto dell’attuale crisi.

La politica, ad oggi impegnata nel disegnare il “nuovo polo siderurgico”, dovrebbe chiarire su chi materialmente graveranno le passività lasciate dalla precedente gestione. Altrettanto necessario sarà verificare come verranno finanziati i futuri consumi energetici.

È evidente fino a che punto, in nome della strategicità nazionale dello stabilimento, si sia avallato un sistema che ritiene sostenibile l’idea che i debiti di un’impresa finiscano per essere redistribuiti sulla collettività. Un conto già aperto che questa nuova Ilva lascia in eredità a un territorio, pretendendo che sia ancora una volta pronto a saldarlo.