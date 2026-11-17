La giovane è morta nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. Con la sua testimonianza aveva raccontato la malattia e rivendicato la fiducia nella sanità tarantina

La città di Taranto piange Carlotta, la sedicenne che aveva commosso il pubblico raccontando la sua battaglia contro il tumore. La giovane è morta questa mattina nel reparto di Oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” dell’ospedale Santissima Annunziata, dove era ricoverata.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in città. In tanti, attraverso i social, stanno affidando a messaggi e parole di affetto il proprio ricordo della ragazza.

Carlotta era diventata un simbolo di coraggio e determinazione quando aveva scelto di salire sul palco dell’Uno Maggio Libero e Pensante, al Parco delle Mura Greche, per condividere con il pubblico la propria esperienza. Aveva raccontato i mesi trascorsi tra ricoveri, visite mediche e terapie, trasformando la sua storia personale in una testimonianza capace di arrivare al cuore di tanti.

Nel suo intervento aveva lanciato anche un messaggio ai suoi coetanei: non rassegnarsi alle difficoltà di Taranto, ma impegnarsi per contribuire a costruire una città migliore. Un invito a non rinunciare al futuro, nonostante gli ostacoli e la malattia.

La sua testimonianza aveva toccato anche il tema della sanità locale. Dopo la diagnosi, aveva raccontato, in molti le avevano consigliato di rivolgersi agli ospedali del Nord Italia. Carlotta aveva invece ribadito la propria fiducia nei medici che la stavano seguendo a Taranto, esprimendo gratitudine per le cure e l’assistenza ricevute. Una presa di posizione che aveva anche rappresentato una riflessione sulla possibilità di ricevere cure adeguate senza essere necessariamente costretti a lasciare la propria terra.

Le sue parole avevano così superato i confini della vicenda personale. Sul palco dell’Uno Maggio, Carlotta aveva dato voce a una riflessione più ampia sul rapporto tra i giovani e la propria città, sul diritto a immaginare un futuro a Taranto e sulla necessità di non arrendersi alle sue difficoltà.

Oggi resta il ricordo di quella testimonianza e di una ragazza che, anche nel momento più difficile della sua vita, aveva scelto di condividere la propria esperienza per lasciare un messaggio agli altri