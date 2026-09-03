Aggressione a Bosnjhaku, Borraccino (Pd): “Nessuna giustificazione per quanto accaduto”

“Non si può utilizzare l’aggressione verbale per colpire le origini di una persona che rappresentano la sua identità comunitaria, storica e culturale. La coesistenza, la pacifica cooperazione internazionale e la fratellanza devono essere i capisaldi della nostra società e delle nostre vite”

“Apprendendo ciò che è accaduto alcune settimane fa alla Consigliera Comunale di Taranto, Bianca Bosnjhaku dico che oggi in Italia è inaccettabile che possano ancora verificarsi episodi di aggressione verbale, scaturiti da una semplice divergenza di pensiero.” Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Partito Democratico, Cosimo Borraccino.

“Come Consigliere della Regione Puglia del Partito Democratico, insieme a tanti militanti, difendiamo i valori di dignità, inclusione e rispetto sanciti dalla Costituzione, ed è per questo che ritengo doveroso, prendere posizione in difesa della Consigliera Comunale di Taranto, Bianca Boshnjaku, anche lei iscritta al PD.

Una comunità politica, come la nostra, è fatta di persone che si stringono, costruiscono comunità e lavorano insieme per migliorare il Paese e affrontare e tentare di risolvere le varie problematiche. – Afferma – Difendere chi è vittima di soprusi è, prima di tutto, un atto di umanità giacché non ha colori politici e non può essere frainteso come mero spirito di parte.

La solidarietà per questi atti, andrebbe espressa, a prescindere, a chiunque, lo faccio, a maggior ragione, perché conosco da anni Bianca, ne apprezzo il suo impegno sociale e istituzionale perché apparteniamo alla stessa comunità politica. – Prosegue la nota – Ciò che la Consigliera Boshnjaku è stata costretta a subire non può trovare giustificazione.

Non si può utilizzare l’aggressione verbale per colpire le origini di una persona che rappresentano la sua identità comunitaria, storica e culturale. La coesistenza, la pacifica cooperazione internazionale e la fratellanza devono essere i capisaldi della nostra società e delle nostre vite. – Conclude Borraccino – Come ci ricordava Maya Angelou, ‘La diversità non è una minaccia, è la nostra più grande ricchezza’.”