AIGI Taranto: “La repubblica del No”

Nella nota stampa, la realtà che rappresenta le aziende dell’indotto, interviene sul confronto tra Arvedi e Genitori Tarantini: “Nessuna associazione può arrogarsi il diritto di decidere il futuro di un’intera città”

A Taranto qualcuno sembra aver già risolto il problema della rappresentanza democratica. Il Comune può accomodarsi fuori, la Regione attendere e il Governo prendere appunti. A stabilire quale futuro sia consentito immaginare sarebbe chi ritiene di poter parlare a nome dell’intera città. E’ quanto sostiene AIGI, che interviene nel dibattito sul futuro dell’ex Ilva e sulle dichiarazioni di Massimo Castellana, portavoce di Genitori Tarantini, giudicando discutibile la chiusura preventiva a qualsiasi ipotesi di prosecuzione dell’attività siderurgica.

Le parole di Castellana sono inequivocabili: “Taranto deve liberarsi della produzione di acciaio, qualsiasi essa sia, anche dalla laminazione a freddo”. E davanti alla disponibilità di Arvedi a confrontarsi con istituzioni e comunità, il giudizio è già pronto: “La proposta è quasi offensiva”. Secondo AIGI, si delinea così un paradosso: se un imprenditore non ascolta il territorio, impone le proprie scelte; se dichiara di volerlo ascoltare, offende. Una costruzione nella quale qualunque iniziativa risulta sbagliata prima ancora di essere esaminata.

È quella che AIGI definisce, in senso politico, la “dittatura del No”: la pretesa di trasformare una posizione associativa in un veto sull’avvenire di tutti. L’associazione sottolinea che nessuno contesta il diritto di ricorrere alla giustizia, di difendere la salute o di ottenere il rispetto delle sentenze. Le decisioni giudiziarie devono essere eseguite. Tuttavia, una vittoria in tribunale non conferisce automaticamente la rappresentanza politica della città. Allo stesso modo, invocare una sentenza non basta a dimostrare che qualsiasi futura attività siderurgica, con qualsiasi tecnologia e in qualsiasi condizione, debba essere esclusa per sempre.

AIGI richiama, a questo proposito, le pronunce della Corte d’Appello di Milano e della Cassazione, evidenziando come, secondo la propria lettura, non abbiano decretato la chiusura definitiva dell’area a caldo, ma ne abbiano sospeso l’attività, subordinando la possibile ripresa alle bonifiche da amianto e alla riduzione delle emissioni di PM2,5 e PM10. Per l’associazione, il passaggio dalla tutela di un diritto alla pretesa di scegliere il destino economico di un’intera comunità è enorme e non può essere liquidato con l’affermazione “qui l’acciaio ha smesso di vivere”.

AIGI richiama anche i principi costituzionali. L’articolo 119 prevede interventi dello Stato per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, mentre l’articolo 41 riconosce la libertà dell’iniziativa economica, stabilendone i limiti a tutela, tra l’altro, della salute e dell’ambiente. È all’interno di questo quadro che le istituzioni devono esercitare le proprie responsabilità, senza che alcuna organizzazione possa attribuirsi una rappresentanza esclusiva della comunità. Particolarmente significativo, secondo AIGI, è il rifiuto esteso perfino alla laminazione a freddo. Una posizione che sembrerebbe individuare nell’acciaio in quanto tale il problema, indipendentemente dalle condizioni produttive, dalle emissioni misurate, dalle prescrizioni e dai controlli.

È così, sostiene l’associazione, che rischia di affermarsi la città dei “No e basta”, nella quale ogni progetto incontra un’obiezione definitiva, mentre le alternative restano indefinite. Di fronte alla rivendicazione di Genitori Tarantini del diritto a un futuro diverso, AIGI pone una serie di interrogativi: quali attività economiche dovrebbero sostituire la siderurgia? Con quali investitori, quanti occupati, quali salari e in quali tempi? Come dovrebbe essere accompagnata la transizione? Quale destino sarebbe riservato alle competenze professionali, alle imprese dell’indotto e alle famiglie che vivono del lavoro industriale?

Un futuro diverso, osserva AIGI, rappresenta certamente un obiettivo, ma per diventare un progetto concreto deve prevedere contenuti, risorse e responsabilità. Diversamente, rischia di rimanere una dichiarazione di principio priva di impegni verificabili. Il rischio, secondo l’associazione, è quello di una politica ridotta al rifiuto sistematico di ogni proposta concreta, nell’attesa che qualcun altro individui una soluzione perfetta.

AIGI considera legittimo invocare l’intervento del Governo, ma mette in guardia dall’idea che il sostegno pubblico possa sostituire indefinitamente un’economia capace di produrre reddito. Gli ammortizzatori sociali, evidenzia, devono rappresentare strumenti temporanei di protezione dei lavoratori e non trasformarsi nell’orizzonte economico di un’intera città. Chi opera nel mondo dell’impresa, anche di piccole dimensioni, conosce la necessità di generare le risorse indispensabili per garantire gli stipendi. Occorrono clienti, investimenti, competenze, organizzazione e soggetti disposti ad assumersi il rischio imprenditoriale.

Questo, precisa AIGI, non significa schierarsi oggi a favore di Jindal o Arvedi, ma pretendere di conoscere e confrontare le rispettive offerte. Le informazioni attualmente disponibili riferiscono di proposte presentate e condizioni poste, mentre gli stessi sindacati chiedono chiarezza su investimenti, tempi e garanzie occupazionali. Per l’associazione, il dibattito pubblico non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per una valutazione completa. Chi esprime giudizi definitivi dovrebbe quindi chiarire su quali documenti e analisi tecniche fondi le proprie conclusioni, evitando che dichiarazioni perentorie sostituiscano approfondimenti e verifiche.

In questo contesto AIGI richiama anche le parole di Finarvedi, i cui rappresentanti hanno dichiarato di essersi sentiti “come italiani, imprenditori siderurgici, imprenditori cristiani” chiamati a presentare un’offerta, indicando nella disponibilità del territorio una condizione per procedere. Secondo l’associazione, il riferimento all’identità cristiana dell’impresa merita di essere compreso prima di essere liquidato come una provocazione. Nella dottrina sociale della Chiesa, infatti, l’attività imprenditoriale è chiamata a produrre beni utili, creare occupazione, valorizzare le persone e contribuire al bene comune. Il profitto viene riconosciuto come legittimo all’interno di una responsabilità che comprende la dignità dei lavoratori e il servizio alla società. Questa impostazione, precisa AIGI, non costituisce una garanzia automatica sulla validità dell’offerta di Arvedi, che dovrà essere dimostrata attraverso investimenti, risultati e impegni verificabili. Tuttavia, ridurre quelle parole a una provocazione significherebbe rinunciare a comprendere una concezione dell’impresa che lega il rischio economico alla responsabilità sociale.

Per AIGI, Taranto ha pieno diritto di pretendere salute, bonifiche, lavoro dignitoso e un cambiamento reale. Allo stesso tempo, però, deve poter discutere tutte le strade possibili senza che il confronto venga dichiarato chiuso prima ancora di cominciare. Un’organizzazione può rappresentare i propri aderenti, sostenere una causa e contestare un progetto. Ma, conclude AIGI, la città resta più grande di qualsiasi associazione e il suo futuro non può essere deciso attraverso un veto preventivo al confronto.