Al via domani la terza edizione del Taranto Beer Fest 2025

Quattro serate all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento

Al via, giovedì 7 agosto, il Taranto Beer Fest che anche quest’anno propone, fino a domenica 10 agosto, quattro serate (start ore 20.00) all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento, del buon cibo e, soprattutto, della birra di qualità!

Quest’anno l’ingresso al Taranto Beer Fest è gratuito, senza subordinare l’accesso all’interno dell’area dell’evento al pagamento di alcun ticket, una precisa scelta dell’organizzazione che intende così realizzare una autentica “cultura democratica”, in cui tutti, soprattutto alle famiglie, possano godere degli spettacoli di cabaret, dei concerti, dei DJ set serali, delle attrazioni e delle aree di intrattenimento per i bambini.

Per raggiungere la nuova location, oltre ad utilizzare le linee degli autobus di Kyma Mobilità che passano nei pressi del PalaMazzola, tutti potranno parcheggiare l’auto gratuitamente nel parcheggio del Centro Commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood, dove Kyma Mobilità ha attivato un servizio navetta gratuito per Via Mascherpa e viceversa.

Il programma degli spettacoli della prima serata (giovedì 7 agosto), presentata da Claudia Del Popolo, vede esibirsi in concerto due travolgenti band. Inizia la “Tra Palco e Realtà – Ligabue Cover Band” che, da oltre 16 anni, in tutta Italia nei suoi concerti fa vivere al pubblico le emozioni e la straordinaria energia di un’esibizione del grande rocker, uno spettacolo coinvolgente e trascinante in cui vengono proposti tutti i più popolari successi di Luciano Ligabue.

A seguire si esibiranno i “Vasconnessi”, la famosa tribute band tutta tarantina che, capitanata da Aldo Cosa, in ogni esibizione sprigiona tutta la potenza del grande Vasco! In questo live energico sarà impossibile non cantare a squarciagola le hit che hanno segnato generazioni e generazioni di fan del Vasco nazionale.

La nuova location in Via Mascherpa consente a tutti i visitatori di assistere agli spettacoli che si tengono sul grande palco del Taranto Beer Fest, anche a coloro che decidono di consumare comodamente seduti ai tavoli della grande area food and beverage con circa 1.000 posti a sedere.

Anche quest’anno al Taranto Beer Fest ci sono tantissimi stand gastronomici in grado di soddisfare i palati più esigenti con braceria, panini gourmet, friggitoria, prodotti da forno e focaccia e gastronomia a base di pesce. L’acquisto di bevande agli stand beverage è possibile solo con token da 1 € ciascuno che possono essere acquistati con contanti o mediante Pos alle casse all’interno della manifestazione, mentre agli stand gastronomici può essere usato il contante.

Oltre a un “box bar” che propone altri tipi di bevande, la protagonista assoluta è ovviamente la birra di qualità, con la possibilità di degustare 50 tipi di birra alla spina, nazionali e internazionali, anche gluten free e no alcol! Da un’idea dell’imprenditore Filiberto Fiorino, la terza edizione del “Taranto Beer Fest” è organizzata da Athena Aps con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto.