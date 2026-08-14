Allerta gialla: Ferragosto con possibili temporali e vento

L’avviso della Protezione civile sarà valido dalla mezzanotte di sabato e resterà in vigore per 7 ore. Interessate le province di Bari, Bat, Taranto, Brindisi e Lecce

Ferragosto con possibile instabilità atmosferica in diverse zone della Puglia. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico, valida dalle ore 12 di sabato 15 agosto e per le sette ore successive.

Il provvedimento interessa i territori delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Taranto, Brindisi e Lecce, dove sono attesi temporali sparsi e localmente intensi.

Durante il periodo di validità dell’allerta non si escludono precipitazioni abbondanti, accompagnate da intensa attività elettrica, grandinate e raffiche di vento. Sotto osservazione anche il rischio di possibili disagi legati al deflusso delle acque e alle condizioni del terreno, in particolare nelle aree colpite dagli episodi di pioggia più significativi. La Protezione civile invita i cittadini alla massima cautela. In caso di forti raffiche è consigliabile rimuovere o fissare adeguatamente balconi, terrazzi e spazi esterni, mettendo al riparo oggetti che potrebbero essere trascinati dal vento.

Particolare prudenza è raccomandata anche a chi si mette alla guida, soprattutto durante gli acquazzoni più intensi, quando la visibilità e le condizioni della strada possono peggiorare rapidamente. Durante i temporali è inoltre preferibile non fermarsi sotto gli alberi e mantenersi a distanza da strutture provvisorie o elementi che potrebbero risultare instabili a causa del vento.