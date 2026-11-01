Allerta meteo arancione, nessuna chiusura delle scuole: domani lezioni regolari

La Protezione Civile pugliese segnala forti raffiche di vento e abbondanti precipitazioni. Non sussistono le condizioni per sospendere le attività didattiche. Riportiamo integralmente la nota del Comune
A seguito della diffusione del messaggio di allerta arancione da parte della Protezione Civile pugliese, su tutto il territorio regionale, si raccomanda alla cittadinanza di prestare massima attenzione per le forti raffiche di vento e le copiose precipitazioni annunciate.
Rispetto all’emanazione di un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche, si specifica che non sussistono le condizioni per adottare un tale provvedimento.
Ribadendo la raccomandazione a prestare la massima attenzione, si conferma che domani tutte le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.