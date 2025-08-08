Ambiente e igiene urbana: potenziato l’impegno della Polizia Locale

Nel mese di luglio sono stati elevati 438 verbali e rimossi 105 veicoli in sosta irregolare, che ostacolavano il passaggio dei mezzi addetti alla pulizia

La Polizia Locale di Taranto ha rafforzato la propria presenza sul territorio sul fronte ambientale e commerciale, rispondendo con prontezza alle richieste dei cittadini e alle criticità legate al periodo estivo. Un impegno- sollecitato dal sindaco Bitetti- portato avanti attraverso un’azione coordinata tra i vari reparti, con l’obiettivo di tutelare il decoro urbano, l’igiene pubblica e la sicurezza della collettività.

Durante il mese di luglio sono stati organizzati da parte della Squadra Ambientale numerosi interventi a supporto delle operazioni di igiene urbana notturna, in collaborazione con Kyma Ambiente. Elevati 438 verbali e rimossi 105 veicoli in sosta irregolare, che ostacolavano il passaggio dei mezzi addetti alla pulizia.

Nell’ambito dell’ attività di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti-fondamentale per la tutela della salute soprattutto d’estate-sono state elevate 151 sanzioni. Particolare attenzione è stata dedicata al quartiere Salinella. Inoltre, sono stati redatti 36 verbali per la mancata raccolta delle deiezioni canine, una delle problematiche più segnalate dalla popolazione.

Gli agenti hanno effettuato 75 sopralluoghi in aree segnalate per degrado o sospetti maltrattamenti di animali. Sono inoltre pervenute 85 segnalazioni da parte di cittadini ed enti, a testimonianza di un crescente senso civico e collaborazione con le istituzioni. In totale, sono stati recuperati 52 animali, successivamente affidati al Centro di Recupero di Manduria.