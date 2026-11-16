Ambiente Svenduto bis, Lucia Morselli in tribunale per l’interrogatorio davanti al gip

L’ex ad di Acciaierie d’Italia è arrivata al Palazzo di Giustizia di Taranto. La Procura ha chiesto per lei gli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte emissioni inquinanti e irregolarità nella gestione delle quote Ets

È arrivata in queste ore al Palazzo di Giustizia di Taranto Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia, chiamata a rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari Francesco Maccagnano nell’ambito dell’inchiesta “Ambiente Svenduto bis”. L’interrogatorio, inizialmente fissato per venerdì scorso, non si era svolto ed è stato rinviato a oggi.

All’arrivo in tribunale, Morselli ha risposto brevemente alle domande dei giornalisti presenti. A chi le chiedeva come stesse, ha replicato: “Come venerdì”. Sulle aspettative per la giornata, invece, ha commentato: “Giornata di lavoro”.

L’ex manager è indagata per associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e truffa ai danni dell’Unione europea. Per lei e per altri due indagati, la Procura di Taranto ha avanzato una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Al centro dell’indagine ci sarebbe il presunto inquinamento riconducibile alle emissioni dello stabilimento siderurgico nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024. Gli accertamenti riguarderebbero anche presunte irregolarità nella gestione delle emissioni di anidride carbonica e delle quote Ets, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

La richiesta di arresti domiciliari formulata dalla Procura coinvolge, oltre a Morselli, anche Alessandro Labile, dirigente dello stabilimento siderurgico, e Francesco Astorri, responsabile del Nucleo ispettivo di Ispra.

L’interrogatorio davanti al gip rappresenta un passaggio nell’ambito del procedimento, durante il quale gli indagati potranno fornire la propria versione dei fatti rispetto alle contestazioni formulate dagli inquirenti. Sarà poi il giudice a valutare gli elementi raccolti e a decidere sulle richieste cautelari avanzate dalla Procura.