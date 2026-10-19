Ambulanza danneggiata durante un soccorso, la Uil Fp: “Ora basta”

Vetri infranti e portiere divelte nell’ultimo episodio denunciato dal sindacato, che sollecita interventi immediati per tutelare il personale del SET 118 e annuncia possibili iniziative di protesta

La Uil Fp Taranto è pronta ad aprire formalmente lo stato di agitazione di tutto il personale del SET 118, fino ad arrivare, in assenza di risposte immediate da parte della Regione Puglia e dell’Asl Taranto, al blocco delle attività e allo sciopero di categoria, nel rispetto delle procedure previste dalla legge. Il sindacato chiede interventi urgenti e concreti per garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei servizi di emergenza.

La presa di posizione arriva dopo l’ultimo grave episodio ai danni di un equipaggio del 118, con un’ambulanza danneggiata durante un intervento sul territorio: vetri infranti e portiere divelte. Un fatto che riaccende i riflettori sulle condizioni di insicurezza denunciate da medici, infermieri e autisti soccorritori, esposti quotidianamente a situazioni di rischio durante il servizio.

“Non siamo più disposti a redigere comunicati di rituale condanna o a raccogliere attestati di solidarietà che lasciano la situazione immutata”, dichiarano Giovanni Maldarizzi, segretario generale territoriale della Uil Fp Taranto, e Vincenzo Palmieri, responsabile organizzativo. “Chi sale a bordo di un mezzo di soccorso per salvare vite umane non può essere trasformato in un bersaglio impunito. Se chi governa la sanità territoriale non garantisce l’incolumità minima del personale in servizio, il sindacato utilizzerà ogni strumento di lotta a disposizione per fermare questa spirale”.

Per scongiurare l’apertura del conflitto sindacale, la Uil Fp Taranto chiede la convocazione immediata di un tavolo operativo e l’adozione di misure specifiche a tutela degli operatori. Tra le richieste figurano l’introduzione e l’autorizzazione all’uso di body cam e dispositivi di panic button collegati alle centrali operative, l’attivazione di protocolli vincolanti per il raccordo con le forze dell’ordine e l’eventuale scorta tempestiva nei contesti ad alto rischio, oltre alla fornitura di dotazioni individuali di sicurezza a tutto il personale operativo.

“La responsabilità dell’immobilismo ricade direttamente sui vertici della Direzione strategica dell’Asl e sulle scelte regionali”, concludono Maldarizzi e Palmieri. “Non aspetteremo la tragedia annunciata per far valere i diritti del comparto: o arrivano subito atti deliberativi e protocolli operativi, o la protesta paralizzerà il servizio nelle forme consentite dalla legge”.