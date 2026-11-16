ANCL, consulenza del lavoro: un convegno sulla professione

Al centro dell’ iniziativa ci saranno le esperienze e le competenze a confronto con autorevoli esponenti della categoria, tra passato, presente e futuro

L’ appuntamento è fissato per lunedì 23 novembre 2026, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Sala Caffio, in Piazza Santa Rita a Taranto.

Il convegno è organizzata dall’ANCL – Unione Provinciale di Taranto e prevede la partecipazione di autorevoli esponenti della categoria, accomunati da significative esperienze professionali e da responsabilità esercitate, in passato o attualmente, negli organismi di rappresentanza dei Consulenti del Lavoro.



Interverranno Enrico Vannicola, Presidente Nazionale ANCL; Pietro Panzetta, Consulente del Lavoro, docente LUMSA e già dirigente di categoria; Luigi Carbonelli, Presidente ANCL di Napoli e componente dell’Ufficio di Presidenza Nazionale. Introdurrà i lavori Rita De Santis, Presidente dell’ANCL di Taranto.

Il confronto – fanno sapere nella nota – offrirà l’opportunità di riflettere sull’evoluzione della professione, sul valore della deontologia e sulla necessità di una rappresentanza capace di coniugare esperienza, innovazione, partecipazione e rapporti intergenerazionali.

L’incontro è aperto a tutti i Consulenti del Lavoro, indipendentemente dall’appartenenza associativa, nella convinzione che il confronto sul futuro della professione debba coinvolgere l’intera comunità professionale.

Il convegno è valido anche ai fini della formazione continua obbligatoria, con il riconoscimento di 3 crediti formativi deontologici.