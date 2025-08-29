venerdì 29 Agosto 25
AQUA: innovazione digitale per la resilienza idrica

Kyma Ambiente, nomine ex novo per il Consiglio di Amministrazione

Bitetti: "grande sfida per la nuova governance" Alla guida dell'azienda è stato designato il dott. Alfredo Spalluto, in qualità di Presidente. Lo affiancheranno l'ing. Mauro...
Pilato e Tarantino accusate di furto a Singapore. Interviene il Ministro Tajani

Le parole di Benedetta Pilato: "Non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati, e chi mi conosce sa quanto tengo ai valori dello...
Ruba borsello con un ingente somma di denaro nel Tarantino: denunciato 57enne

Secondo le dichiarazioni delle vittime, mentre erano intente a caricare la spesa nel portabagagli della loro utilitaria, un uomo, approfittando delle portelle aperte, si...
