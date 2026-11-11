ARPA Puglia, 17 associazioni chiedono garanzie sull’autonomia e più controlli ambientali a Taranto

Nel documento inviato al presidente Decaro e ai consiglieri regionali contestata la nuova governance dell’Agenzia. Al centro anche il mancato pieno potenziamento del personale previsto dal Piano Taranto e la richiesta di una possibile iniziativa referendaria

Le associazioni chiedono alla Regione Puglia il ripristino della piena autonomia tecnico-scientifica di ARPA Puglia e la completa attuazione del Piano straordinario di potenziamento delle attività di controllo ambientale a Taranto. La richiesta è contenuta in una nota indirizzata al presidente della Regione, Antonio Decaro, e ai consiglieri regionali, nella quale viene sollecitato un intervento immediato per garantire l’indipendenza dell’Agenzia nelle attività di tutela dell’ambiente e della salute pubblica. A sottoscrivere il documento sono: APS Genitori Tarantini, APS Cittadini e Lavoratori liberi e pensanti, ConfConsumatori – Federazione provinciale di Taranto, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati (LMO) sindacato di base, Terra Jonica, Palazzo Ulmo, Comitato Donne e Futuro per Taranto Libera, Associazione Solidaria di Bari, Hermes Academy, Arcigay Taranto, APS Le Gambe di Mazinga, APS Plastiaqquà, APS Tracce, Associazione Nazionale Consumatori Italiani, Associazione Pensionati, disabili e giovani, Comitato 1000xTaranto e Tamburi Combattenti.

Al centro della contestazione ci sono le modifiche alla governance di ARPA Puglia introdotte dall’articolo 114 della Legge regionale n. 42 del 31 dicembre 2024. Secondo le associazioni, il nuovo assetto, che prevede un Consiglio di amministrazione e un presidente nominato dalla Giunta regionale, rischia di determinare un’interferenza tra l’indirizzo politico e l’autonomia tecnico-scientifica dell’Agenzia, soprattutto nelle attività di controllo sugli impianti industriali di maggiore impatto ambientale, tra cui l’ex Ilva di Taranto.

A rafforzare le preoccupazioni, secondo i firmatari, sono anche gli elementi emersi nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria “Ambiente Svenduto bis”, nella quale vengono contestate, tra le altre, condotte attribuite a un dirigente responsabile del gruppo ispettivo ISPRA per i controlli AIA sullo stabilimento siderurgico, che avrebbe ostacolato iniziative di accertamento e proposte di diffida avanzate da ARPA Puglia. Le associazioni precisano la necessità di rispettare gli esiti degli accertamenti giudiziari, ma ritengono che tali circostanze rendano ancora più urgente garantire la piena autonomia degli organismi di vigilanza.

L’altro nodo riguarda le risorse umane. Il Piano Taranto, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1830 del 7 novembre 2017, prevedeva un fabbisogno complessivo di 146 figure professionali, da destinare prevalentemente al territorio ionico. Tuttavia, secondo i dati contenuti nel PIAO 2026-2028 di ARPA Puglia, al 1° gennaio 2026 risultavano in servizio soltanto 65 risorse riconducibili al piano, delle quali appena 34 assegnate al Dipartimento provinciale di Taranto.

Le associazioni chiedono quindi una ricognizione pubblica e trasparente sullo stato di attuazione del Piano Taranto, verificando le assunzioni effettuate, la distribuzione del personale e le professionalità effettivamente disponibili. Tra le proposte avanzate anche il rafforzamento del Dipartimento di Taranto attraverso nuove modalità di reclutamento, con la possibilità di impiegare periti industriali, chimici e altre figure tecniche diplomate adeguatamente formate, oltre al rilancio del progetto di una Scuola di Alta Formazione Ambientale, già valorizzato negli indirizzi strategici di ARPA Puglia nel 2025.

Nella richiesta indirizzata alla Regione figurano sei punti: il ripristino delle garanzie di indipendenza dell’Agenzia, la verifica dell’attuazione del Piano Taranto, la definizione di un piano di rafforzamento del Dipartimento provinciale, nuove modalità di reclutamento del personale tecnico, il rilancio della Scuola di Alta Formazione Ambientale e la pubblicazione di un quadro aggiornato delle risorse umane e delle attività di controllo svolte sul territorio.

In assenza di interventi concreti, le associazioni si riservano di promuovere le iniziative di partecipazione democratica previste dall’ordinamento regionale, compresa, previa verifica dei presupposti giuridici, una raccolta firme per un referendum abrogativo delle disposizioni contestate.