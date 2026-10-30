 ArpaPuglia, il progetto Hecc premiato a Napoli in via Partenope

L’annuncio ufficiale è stato dato nel capoluogo campano, nel corso del convegno nazionale Igf Italia, tenutosi presso il Centro Congressi dell’Università Federico II

Nuovo ed importante riconoscimento per ArpaPuglia. Il progetto Hecc, Health and Enrivomental Control Center (Centro di controllo per il monitoraggio dei dati ambientali e sanitari) risulta fra i quattro migliori programmi di innovazione digitale messi a punto da pubbliche amministrazioni italiane. Il riconoscimento viene dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e dal Comitato Igf Italia, costituito presso la Presidenza del Consiglio nell’ambito più generale dell’Internet Governance Forum (Igf) dell’Onu.

L’annuncio ufficiale – fanno sapere – è stato dato a Napoli, nel corso del convegno nazionale Igf Italia, tenutosi presso il Centro Congressi dell’Università Federico II, in via Partenope. Ad illustrare i contenuti di Hecc, ed a ritirare la targa-premio, sono stati Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia e Valerio Summo, dirigente responsabile per la Transizione Digitale dell’ Agenzia.

La filosofia di Hecc si può condensare in una frase: guidare la tutela ambientale e sanitaria attraverso il digitale. L’ iniziativa cioè si prefigge di procedere al rilevamento dei dati ambientali e di quelli sanitari relativi al territorio pugliese e lucano per integrarli fra loro facendo ricorso anche a strumenti di Intelligenza Artificiale.

In tale modo – affermano – il patrimonio di informazioni diventa più ricco ed alla fine si ottiene un quadro più dettagliato delle realtà esaminate. Il tutto risponde al fine di definire in modo più preciso le strategie di prevenzione. Lo scopo è insomma quello di mettere i responsabili delle politiche sanitarie ed ambientali in condizioni di decidere ed intervenire in maniera più puntuale nelle aree più esposte a specifici rischi. Per raggiungere questi risultati Arpa Puglia collaborerà strettamente con Aress, l’ Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia.



Aress – sottolineano – fornirà dati relativi a: malattie croniche (diabete, cardiopatie, broncopatie ostruttive, ipertensione); ricoveri; decessi; registro tumori. Arpa Puglia si occuperà, tra l’ altro, di dati relativi a: radioattività, amianto, radon, alga tossica, quest’ultima tramite 20 siti di monitoraggio distribuiti sulla costa pugliese. Per rilevare la qualità dell’aria si servirà inoltre di 4 reti di monitoraggio presenti in Puglia e di 66 stazioni di rilevazione che registrano la presenza di: polveri inalabili, polveri respirabili, biossido di azoto, ozono, benzene, monossido di carbonio, biossido di zolfo, idrogeno solforato, black carbon, idrocarburi policiclici aromatici.



Il materiale raccolto – concludono – costituirà il contenuto di una piattaforma digitale in costante aggiornamento.Hecc è stato messo a punto da un gruppo di lavoro di cui Arpa Puglia è capofila. Il gruppo è composto, oltre che dall’Agenzia pugliese, da Arpa Basilicata e da un partner privato, la Scai Solution Group (Società di Consulenza Aziendale per l’Informatica). La messa a punto è durata diciotto mesi. L’impegno finanziario è stato di 2.230.000 euro, provenienti da Pnc (Piano Nazionale Complementare) e Poc (Programmi Operativi Complementari) e rientranti nel progetto Dare (Digital Lifelong Prevention – Prevenzione digitale per l’intero arco della vita).

