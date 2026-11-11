Arvedi e l’ex Ilva: la neutralità carbonica non cancella le emissioni

Pubblichiamo integralmente la nota di Gladys Spiliopoulos ESG Specialist di Tracce Aps

In questi giorni, con l’offerta Arvedi per l’ex Ilva di Taranto, torna a circolare una narrazione molto rassicurante: quella di un gruppo siderurgico che avrebbe già raggiunto le emissioni zero grazie ai forni elettrici e alla propria tecnologia innovativa. Ma è davvero così?

Da specialista Esg ho voluto approfondire la documentazione pubblica del gruppo Arvedi, le certificazioni RINA, i dati sulle emissioni industriali e i rapporti di sostenibilità. E ciò che emerge è una distinzione fondamentale, che nel dibattito pubblico viene troppo spesso ignorata o confusa: emissioni nette zero non significa emissioni reali zero. E soprattutto, neutralità carbonica non significa assenza di inquinamento.

Arvedi è davvero a emissioni zero?

Nel 2022 Acciaieria Arvedi ha ottenuto una certificazione RINA relativa alla neutralità carbonica del prodotto Arvzero. Ma attenzione a ciò che viene effettivamente certificato. Il perimetro riguarda gli Scope 1 e 2, ossia le emissioni dirette dell’attività produttiva e quelle indirette associate all’energia acquistata. Non significa che l’intero gruppo Arvedi abbia azzerato le emissioni.

Non significa che tutti i suoi prodotti siano carbon neutral. E non significa che sia stata eliminata l’impronta climatica dell’intera filiera. Soprattutto, la neutralità dichiarata comprende il ricorso a crediti di carbonio per compensare le emissioni residue.

In altre parole, una parte delle emissioni continua a essere generata, ma viene contabilmente bilanciata attraverso progetti di compensazione. È un meccanismo diverso dall’abbattimento fisico delle emissioni. E non è una sottigliezza.

I dati delle emissioni reali raccontano un’altra cosa

I dati del registro europeo delle emissioni industriali E-PRTR, riportati per lo stabilimento Arvedi di Cremona, indicano nel 2022 circa 368.600 tonnellate di CO₂, nel 2023 circa 378.700 tonnellate e nel 2024: circa 401.890 tonnellate.

Parliamo di emissioni fisicamente rilasciate in atmosfera, non del saldo contabile dopo eventuali compensazioni. Questi dati non smentiscono necessariamente la certificazione RINA, perché misurano grandezze differenti. Ma dimostrano quanto sia improprio trasformare una certificazione di neutralità carbonica in uno slogan sulle emissioni zero. Se uno stabilimento continua a emettere centinaia di migliaia di tonnellate di CO₂, non possiamo raccontare che non emetta CO₂.

Possiamo parlare di riduzione delle emissioni, di minore intensità carbonica, di compensazioni e di neutralità netta entro un determinato perimetro. Sono concetti scientificamente differenti.

Il WWF conferma: arvzero ha emissioni residue

C’è un dato particolarmente interessante. In un rapporto dedicato alla siderurgia, il WWF nazionale riporta per Arvzero un’intensità emissiva di circa 0,133 tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata di coil laminato a caldo. Significa circa 133 kg di CO₂ equivalente per tonnellata di prodotto, nel perimetro considerato.

Non zero. La neutralità viene raggiunta anche attraverso la compensazione delle emissioni residue mediante crediti volontari associati a progetti forestali (come detto prima).

E qui emerge una questione scientifica importante: una tonnellata di CO₂ emessa oggi da un impianto industriale non viene fisicamente cancellata perché si finanzia un progetto forestale. Soprattutto una tonnellata di CO₂ emessa oggi non ha lo stesso costo climatico e sociale di una emessa 2,3,4,10 anni fa. Non perché sia cambiata la CO₂, ma perché nel frattempo abbiamo accumulato ulteriori emissioni, aggravando il riscaldamento globale e riducendo il carbon budget residuo.

Le compensazioni pongono questioni di addizionalità, permanenza degli assorbimenti, rischio di doppio conteggio e verificabilità dei risultati. E soprattutto non eliminano gli altri inquinanti prodotti localmente. Un credito di carbonio non abbatte le polveri che ricadono su un quartiere. Non elimina i metalli presenti nei residui. Non riduce automaticamente l’esposizione sanitaria della popolazione.

La tecnologia esp non è una bacchetta magica

Arvedi dispone di una tecnologia industriale innovativa, denominata ESP (Endless Strip Production), che consente la colata e laminazione continua dell’acciaio, riducendo passaggi produttivi e consumi energetici. È un’innovazione reale, e sarebbe scientificamente scorretto negarne i vantaggi. Ma ESP non significa produzione di acciaio senza emissioni.

“Utilizziamo il 100% di energia rinnovabile”. Ma in che senso?

Arvedi dichiara di utilizzare energia rinnovabile attraverso l’acquisto di Garanzie di Origine, prevalentemente associate a produzione eolica e fotovoltaica.

Le Garanzie di Origine sono strumenti legittimi di tracciabilità contrattuale dell’energia. Ma non dimostrano che, in ogni momento della giornata, l’acciaieria venga fisicamente alimentata esclusivamente da fonti rinnovabili.

Esiste una differenza tra le emissioni calcolate secondo il metodo market-based, che considera gli strumenti contrattuali, e quelle calcolate secondo il metodo location-based, che riflette il mix elettrico della rete.

Per valutare la decarbonizzazione reale occorre conoscere entrambi i valori. E occorre sapere quanta energia sia effettivamente autoprodotta, quanta venga acquistata, a quali condizioni e con quale corrispondenza temporale rispetto ai consumi. È una questione tutt’altro che marginale per Taranto, dove l’eventuale realizzazione di nuovi forni elettrici richiederebbe quantità molto rilevanti di elettricità.

E le emissioni delle materie prime? Lo scope 3 non scompare

La certificazione Arvzero richiamata riguarda Scope 1 e Scope 2. Ma l’acciaio non nasce nel forno elettrico. Prima ci sono l’estrazione e la lavorazione delle materie prime, la preparazione del rottame, l’eventuale produzione del ferro preridotto e il trasporto dei materiali. Queste attività possono generare emissioni significative lungo la catena del valore.

E questo diventa particolarmente importante per il progetto Taranto, perché se un preridotto fosse acquistato all’estero, sarebbe necessario conoscere come viene prodotto: con gas naturale? Con idrogeno? Con quale energia?

Spostare una parte delle emissioni fuori dai confini dello stabilimento non significa averle eliminate dall’atmosfera. Una valutazione seria richiede un’analisi del ciclo di vita, non soltanto il bilancio emissivo del sito produttivo.

E le polveri, le scorie, i metalli? Quelli non si compensano con i crediti di carbonio

Questo è forse l’aspetto più importante per Taranto. La CO₂ è un gas climalterante. Ma gli impatti sanitari locali della siderurgia coinvolgono anche altre sostanze e altre forme di pressione ambientale. La produzione con forno elettrico può generare polveri, emissioni di metalli e composti organici, scorie e residui che richiedono specifici sistemi di gestione e abbattimento.

La quantità effettiva dipende dalle materie prime, dalla tecnologia, dai sistemi di controllo e dalle condizioni operative. E allora guardiamo alle comunità che già convivono con gli stabilimenti Arvedi. A Cremona, residenti e associazioni hanno denunciato nel corso degli anni criticità legate alla movimentazione dei rottami, alle polveri, alle discariche e alla gestione dei residui. Nel 2024 è emerso anche il caso dei container fermati in Sardegna per la presenza di cesio-137.

A Terni, i residenti di Prisciano denunciano da anni problemi di polveri diffuse connesse alla gestione delle scorie. Sono criticità inserite in una storia industriale precedente all’acquisizione di AST da parte di Arvedi nel 2022.

Queste vicende non autorizzano ad attribuire automaticamente all’azienda ogni patologia o contaminazione registrata nei territori. Ma dimostrano perché non sia sufficiente esibire una certificazione climatica per garantire la compatibilità ambientale e sanitaria di un’attività industriale. E a Taranto, dove esiste una contaminazione storica gravissima, il problema degli impatti cumulativi non può essere ignorato.

E allora cosa significa tutto questo per taranto?

Significa che prima di parlare di un’ex Ilva a emissioni zero dovremmo conoscere almeno le emissioni dirette effettivamente previste, prima di qualsiasi compensazione, il bilancio Scope 1, 2 e 3 e l’impronta climatica dell’intero ciclo produttivo, la provenienza e la qualità di rottame, DRI e HBI, i consumi energetici e le modalità di approvvigionamento, le emissioni di polveri, metalli e altri inquinanti, comprese quelle diffuse, la produzione e la destinazione delle scorie e dei residui e gli effetti cumulativi e i rischi sanitari nel contesto ambientale di Taranto.

E soprattutto dovremmo confrontare questi impatti non soltanto con quelli della vecchia acciaieria a carbone, ma anche con lo scenario di cessazione della siderurgia, bonifica e riconversione del territorio. Perché una tecnologia può essere meno inquinante di un’altra senza essere necessariamente compatibile con qualsiasi territorio. Il sig. Arvedi vuole parlare alla comunità? Bene inizi a spiegare queste cose, poi le faremo sapere.