Asili nido, Ligonzo (Cisl Fp): “Necessario confronto sull’esternalizzazione del servizio”

“La Cisl Fp esprime profondo rammarico per la mancata risposta da parte dell’Amministrazione alla richiesta di incontro, avanzata con nota del 29 marzo 2025, in merito alle relazioni delle Direzioni. Tale silenzio istituzionale non solo ostacola il dialogo tra le parti, ma compromette anche la trasparenza e la partecipazione nei processi decisionali che riguardano il futuro dei servizi pubblici essenziali.” Lo afferma in una nota il Segretario Aziendale della Cisl FP al Comune di Taranto, Fabio Ligonzo.

“In particolare, desta forte preoccupazione l’adozione dell’atto n. 102 da parte della Direzione Pubblica Istruzione, con cui si è proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro per avviare la procedura di gara finalizzata all’esternalizzazione del servizio di istruzione prescolastica (asili nido), senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali. – Sottolinea – Questa decisione, assunta unilateralmente e in assenza di un dibattito trasparente con le parti sociali coinvolte, solleva gravi interrogativi sull’impatto che essa avrà sia sul personale attualmente impiegato sia sulla qualità del servizio offerto ai cittadini.” La Cisl Fp ribadisce che scelte di tale portata non possono essere prese senza un confronto preventivo con chi quotidianamente opera nel settore e conosce le reali esigenze della comunità.

Alla luce di quanto accaduto, Fabio Ligonzo (CISL FP) rinnova con fermezza la richiesta di un incontro urgente con l’Amministrazione, al fine di ottenere i necessari chiarimenti e garantire un confronto costruttivo sul futuro dell’istruzione prescolastica nel nostro territorio. Il sindacato resta fermamente impegnato nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella salvaguardia della qualità dei servizi educativi destinati alle famiglie.