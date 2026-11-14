Asl Taranto e Barcellona: innovazione per la chirurgia corneale con il “Progetto Horus”

L’ incontro tra l’equipe di Oftalmologia e l’Istituto Barraquer di Barcellona ha avviato la presentazione di un modello di gestione integrata della chirurgia corneale, basato sull’innovazione tecnologica e l’interconnessione

Nei giorni scorsi, presso la Struttura di Oftalmologia della ASL Taranto, si è tenuto un importante momento di confronto scientifico di livello internazionale sul tema dell’innovazione tecnologica e dell’assistenza sanitaria di prossimità. L’ incontro tra l’equipe di Oftalmologia e l’Istituto Barraquer di Barcellona ha avviato la presentazione del ‘Progetto Horus’, un modello di gestione integrata della chirurgia corneale, basato sull’innovazione tecnologica e l’interconnessione.

Il sistema di telemedicina dà la possibilità di connetteee in tempo reale e in un circuito chiuso l’hub chirurgico ospedaliero con i cinque centri territoriali diagnostici, dotati di apparecchiature di alta precisione per lo screening e il follow-up delle patologie corneali.

La gestione dei percorsi chirurgici è affidata a piattaforme digitali che permettono la standardizzazione delle procedure e la riduzione dei margini di errore.

Il ‘Progetto Horus’ – fanno sapere – riduce la migrazione sanitaria, abbatte i costi di gestione e favorisce la realizzazione di una medicina di prossimità, rendendo disponibili sul territorio le competenze specialistiche.

Questo confronto conferma la solidità e l’eccellenza della chirurgia corneale della ASL Taranto avviata nel 2000. Si è progressivamente evoluta verso un approccio di chirurgia oculare combinata, capace di intervenire sia sul segmento anteriore (trapianti di cornea, cataratte, impianti secondari di lenti intraoculari, glaucoma) che sul segmento posteriore (distacco di retina, maculopatie trazionali, foro maculari, retinopatia diabetica).

Nelle ultime settimane – rendono noto -l’équipe medica di Oftalmologia ha eseguito con successo cinque trapianti di cornea sia perforanti sia lamellari, consolidando anche la collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto.