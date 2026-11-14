sabato 14 Novembre 26
CP

Asl Taranto e Barcellona: innovazione per la chirurgia corneale con il “Progetto Horus”

Primo Piano

Articoli Correlati

Massafra, idee per fare impresa e aperitivo: grande successo!

CP -
di Angelo Nasuto La serata ha registrato una significativa presenza di giovani, interessati a conoscere gli strumenti adeguati a trasformare un’idea imprenditoriale in un progetto...
Read more

Taranto, trova una borsa con oggetto prezioso: la consegna ai Carabinieri

CP -
Uno strumento navale del valore di 10000 euro è stato ritrovato da una donna in pieno centro cittadino Un gesto di grande senso civico e...
Read more

Taranto, violento scontro tra auto e scooter in centro

CP -
Tre persone sono finite in ospedale, due in codice rosso Un violento in incidente stradale si è verificato questa mattina, all’incrocio tra via Principe Amedeo...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand