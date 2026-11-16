Asl Taranto, Sanitaservice: “Usb proclama lo stato di agitazione”

Il Sindacato: “È fondamentale che i Consiglieri Regionali eletti a Taranto si attivino concretamente per la risoluzione della vertenza”

“L’Unione Sindacale di Base comunica ufficialmente lo stato di agitazione di tutti i lavoratori della Sanitaservice di ASL Taranto, in particolare degli addetti alla commessa CUP / Anagrafe. Dopo 6 anni dall’internalizzazione in Sanitaservice, nonostante le numerose richieste, gli incontri e le promesse ricevute, i nodi della vertenza restano irrisolti”.

Così l’ USB elenca nella nota i vari punti:



1. DISPARITÀ CONTRATTUALE TERRITORIALEI lavoratori del CUP di Taranto percepiscono stipendi più bassi rispetto ai colleghi delle Sanitaservice delle altre province pugliesi, a parità di mansioni e responsabilità. Una discriminazione inaccettabile, che diventa ancora più grave in vista della partenza del CUP Unico Regionale.

2. CONTRATTI PART-TIME INVOLONTARI

Permane un alto numero di contratti part-time, circa il 90%, non scelti dai lavoratori, che determina orari ridotti, retribuzioni insufficienti e la chiusura pomeridiana degli sportelli CUP e Anagrafe, con evidente danno per i cittadini e per il servizio pubblico.

3. CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILI E CARENZA DI PERSONALE

Carichi di lavoro insostenibili, impossibilità di fruire delle pause previste, organici insufficienti rispetto ai flussi di utenza. Una condizione che mette a rischio la salute dei lavoratori e la qualità del servizio.



“Per tali ragioni – sottolineano – l’USB proclama lo stato di agitazione e chiede che la procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla L. 146/90 si svolga a Bari, in presenza della politica regionale, perché è la Regione Puglia che deve assumersi la responsabilità politica e amministrativa di risolvere questa vertenza.Non sono più sufficienti tavoli tecnici locali o interlocuzioni senza potere decisionale. Serve un tavolo regionale con Regione Puglia, ASL Taranto e Sanitaservice, con la presenza dell’Assessore alla Sanità, del Dipartimento Salute e della III Commissione Sanità.In particolare, si sottolinea che è fondamentale che i Consiglieri Regionali eletti a Taranto si attivino concretamente per la risoluzione della vertenza. Sono loro che rappresentano questo territorio in Consiglio Regionale e che hanno il dovere politico e morale di non lasciare soli i lavoratori tarantini e di pretendere parità di trattamento rispetto alle altre province pugliesi”.



“Si chiede pertanto – concludono – l’immediata convocazione a Bari del tavolo regionale con Regione Puglia, ASL Taranto e Sanitaservice;- tempi certi e un cronoprogramma vincolante per la risoluzione della vertenza;- l’equiparazione economica e contrattuale con le altre Sanitaservice pugliesi;- la trasformazione dei part-time involontari in full-time;- il potenziamento degli organici e il rispetto delle pause e dei carichi di lavoro.L’Usb resta disponibile all’esperimento della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla normativa vigente, riservandosi, in mancanza di riscontro entro i termini di legge, di proclamare ulteriori forme di lotta sindacale, nel rispetto delle norme che regolano i servizi pubblici essenziali”