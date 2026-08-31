Autorità Portuale di Taranto, Floriana Gallucci è la nuova Segretaria Generale

Il Comitato di Gestione ha approvato all’unanimità la proposta del presidente Giovanni Gugliotti. Si completa il nuovo assetto di governance dell’Ente

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha approvato oggi, all’unanimità, la nomina della dott.ssa Floriana Gallucci a nuova Segretaria Generale dell’Ente. La decisione è stata formalizzata con la delibera n. 10/2026, sulla base della proposta avanzata dal presidente Giovanni Gugliotti, che ha indicato Gallucci alla guida della Segreteria Tecnico-Operativa dell’AdSP del Mar Ionio.

Con la nomina si completa il percorso di definizione della nuova governance dell’Autorità Portuale, rafforzando l’assetto organizzativo e amministrativo dell’Ente in una fase considerata strategica per il futuro del Porto di Taranto. L’insediamento della nuova Segretaria Generale si colloca infatti nel quadro delle attività legate alle strategie di sviluppo, infrastrutturazione e rilancio dello scalo ionico, chiamato ad affrontare una fase di importanti trasformazioni.

Nel corso della seduta, il presidente Gugliotti ha inoltre rivolto un ringraziamento alla dott.ssa Raffaella Ladiana, che fino a oggi ha svolto le funzioni di Segretario Generale facente funzioni. Gugliotti ha sottolineato l’impegno, la disponibilità e la professionalità dimostrati da Ladiana durante il periodo alla guida della Segreteria. La dirigente continuerà a mettere la propria esperienza a disposizione dell’Ente nel nuovo ruolo di Dirigente della Direzione Amministrativa.